全球通脹及債務或引爆連鎖反應　世銀警告禍害恐前所未見...

通脹席捲全球，除了蠶食所有人的購買力之外，世界銀行周二(15日)發表世界發展報告警告，由通脹所導致的加息及債務問題，可觸發全球連鎖反應，其禍害之大恐怕過去幾代人都從未見過。行長馬爾帕斯(David Malpass)更直指，央行單靠逐步加息和縮減買債，已不太可能控制得住通脹，當中全球最貧窮的族群相信受的打擊最大。

該報告指出，在發展中國家的中小企，相信在未來6個月會有46%出現還款問題，在某些國家這情況會雙倍嚴重。報告內促請各國加大私人市場債務的透明度，更主動地管理不良貸款，以及加快地面對出現問題的主權債務。

事實上，新冠肺炎疫情在2020年所導致的經濟衰退，令全球債務以最高速度急升，高達51個國家在當年被削債務評級。可是不少評級機構的報告，未能反映國家企業所引致的潛在風險，對低收入和部分新興市場國的影響。

馬爾帕斯強調，所謂「溢出效應」所影響的族群，就是性質相關家庭、企業、金融部門、政府，而在過去多次的金融危機都見到，私人市場的債務可以突然變成公債。所以他促請無論是發展中國家，抑或先進國，無論是政府或是央行，都應同時用更多的措施或工具，包括延長政府債務餘額的到期日，加強其透明度，以及要減慢國債的增長。愈遲債務重組，問題將愈大。

然而全球能否人同此心呢？他已指出，對於推動作為最大債主的中國和20國集團(G20)就債務問題使用通用框架(Common Framework)的進程遇到阻滯。

另外，各國都似乎以自身的經濟增長作為優先考慮。美國銀行(BofA)近期的一份報告就指出，儘管美國聯儲局快速地轉向鷹派立場，但亞洲新興市場的央行緊隨其政策的可能性不大，並會堅持自身的步調，關注國內的需求復甦，不會跟美聯儲「共同進退」。

過去美國加息，令美債孳息率同步上揚，觸發資本從亞洲外流至美國，曾損害過一些亞洲新興經濟體。不過美銀認為本次亞洲新興市場央行，有更長的時間穩定自己的步調，主要是原因包括這些市場的外匯儲備及經常收支抵銷資本外流的壓力。

安盛核心投資部的投資總監Chris Iggo認為，美國7.5%高通脹率仍未見頂，其中聯儲局的報告已指出，通脹壓力仍存在，且不會在短期內回轉，當中租金就是一例。而且在美國發生的事情，很可能在歐洲重演。

事實上，英國國家統計局公布，繼去年12月通脹下跌之後，本年1月份通脹年率按月升0.1個百分點至5.5%，不單略高於市場預期，也創30年高位。推高了英倫銀行繼續加息的預期。

另外，G20將於本周四、五在雅加達舉行今年首個會議，在美國高通脹和將會連續加息，以及經濟增長放緩、戰爭威脅、油價飆升的背景下，市場預計，如何防止經濟崩潰，將成會議的核心。