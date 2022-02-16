新盤交投疏落 KENNEDY 38開放式戶呎售逾3萬
2022年02月16日 21:44
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新盤市場交投依然疏落，是日僅錄約4宗成交。其中，堅尼地城項目錄得本月首宗成交，有開放式單位以約804萬元售出。而大埔白石角亦有特色單位招標售出。
●堅尼地城KENNEDY 38開放式戶呎價約30,468元
新鴻基地產(00016)、恒基地產(00012)及會德豐地產合作發展堅尼地城KENNEDY 38，錄得本月首宗成交，該盤的26樓F室，實用面積264方呎，屬開放式間隔，以804.35萬成交，呎價約30,468元。
●白石角海日灣II連天台戶1,188.4萬招標售出
大埔白石角海日灣II透過招標售出1伙特色單位。該單位為5座20樓F室連天台戶，實用面積585方呎，採兩房連儲物室間隔，連541方呎天台，以1,188.4萬元成交，呎價約20,315元。
●何文田128 WATERLOO 兩房1,611.8萬沽
由萊蒙國際(03688)及俊和合作發展的何文田128 WATERLOO，周三(16日)錄得位於7樓D室的成交，實用面積527方呎，兩房連儲物室間隔，以1,611.8萬元成交，呎價約30,584元。發展商表示，該單位享獅子山景色，與該單位座向相同的戶型僅餘2伙，料會有一定的加價空間。
該盤上載修改價單，將實用面積527方呎的3樓D室定價上調3％，原本定價為1,612萬元，現上調至1,660.4萬元，最新呎價為31,507元。
●將軍澳海茵莊園一房戶售635萬元
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，周三(16日)錄得第1座17樓B1室的成交，實用面積288方呎，一房間隔，成交價為635萬元，呎價約22,049元。
●上環CAINE HILL開放式戶呎價約30,857元
恒基地產(00012)旗下的上環CAINE HILL，新近錄得19樓G室的成交，實用面積196方呎，開放式間隔，成交價約604.8萬元，呎價約30,857元。