新盤交投疏落　KENNEDY 38開放式戶呎售逾3萬

新盤市場交投依然疏落，是日僅錄約4宗成交。其中，堅尼地城項目錄得本月首宗成交，有開放式單位以約804萬元售出。而大埔白石角亦有特色單位招標售出。

●堅尼地城KENNEDY 38開放式戶呎價約30,468元

●白石角海日灣II連天台戶1,188.4萬招標售出

大埔白石角海日灣II透過招標售出1伙特色單位。該單位為5座20樓F室連天台戶，實用面積585方呎，採兩房連儲物室間隔，連541方呎天台，以1,188.4萬元成交，呎價約20,315元。

●何文田128 WATERLOO 兩房1,611.8萬沽

該盤上載修改價單，將實用面積527方呎的3樓D室定價上調3％，原本定價為1,612萬元，現上調至1,660.4萬元，最新呎價為31,507元。

●將軍澳海茵莊園一房戶售635萬元

●上環CAINE HILL開放式戶呎價約30,857元