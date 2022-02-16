細銀碼住宅獲捧　牛頭角一房戶售516萬元

樓市剛性需求推動，細價盤減價後即有承接，牛頭角得寶花園原則一房單位，減價12萬元，即售516萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21北山梁淑儀表示，天后南景樓中層A室，實用面積約455方呎，三房間隔，望街景，獲區外首置買家以780萬元承接，呎價約17,143元，原業主於2014年12月以592萬元購入自住，持貨逾7年帳面獲利188萬元，期內升值約32%。

●世紀21北山嚴智贇指，北角城市花園14座中層A室，實用面積約568方呎，三房間隔，獲區外換樓客以1,035萬元入市，呎價約18,222元，原業主於2018年3月以900萬元購入自住至今，持貨不足4年帳面賺135萬元離場，單位期內升值約15%。

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九龍區

●利嘉閣莊雅琁稱，牛頭角得寶花園A座中低層3室，實用面積約282方呎，原則一房，現改為開放式，叫價528萬元，經議價後減價12萬元或約2.3%，最終以516萬元成交，呎價約18,298元，屋苑2月暫錄4宗買賣，現時約有79個放盤，叫價由440萬元起。

●香港置業胡耀才表示，啟德一號(II)第3座低層C室，實用面積約375方呎，一房間隔，以約1.7萬元放租20天後，減價1,000元，以1.6萬元租出，呎租約42.7元，新租客為年輕情侶，睇樓一次即決定承租。

●世紀21富山劉倩彤稱，黃大仙居屋瓊軒苑中層3室，實用面積約401方呎，兩房間隔，原先於未補價第二市場開價468萬元，放盤3個月，減價48萬元或逾一成，最終以420萬元易手，呎價約10,474元。

●中原葉文浩透露，紅磡環海‧東岸1C座低層A室，實用面積約310方呎，一房間隔，向內園景，以638萬元沽出，呎價約20,581元，新買家為用家，原業主於2015年8月以442.7萬元買入，持貨約6年半帳面獲利195.3萬元，單位升值約44%。

●中原張仲偉指，何文田公主台低層C室，實用面積約1,073方呎，套三房間隔，享校園景，原先叫價1,550萬元，現累減232萬元，連同一個車位以1,318萬元沽，呎價約12,283元，新買家為外區客。

●利嘉閣李啟昌表示，西南九龍匯壐6座中高層F室，實用面積約271方呎，開放式間隔，放盤一個月，叫租1.6萬元，經議價後減價2,000元或約12.5%，最終以1.4萬元獲承租，呎租約52元，業主於2019年11月以約672.4萬元購入。

●香港置業鄭嘉龍稱，長沙灣愛海頌5座中層D室，實用面積約503方呎，兩房間隔，望樓景，以2萬元放租約1個月後，獲外區客接洽，議價後減價3,000元，以約1.7萬元獲承租，呎租約33.8元，原業主於2021年5月以約922.6萬元購入。

●中原程智聰指，長沙灣泓景臺3座中層B室，實用面積約676方呎，套三房設計，原先叫價1,300萬元，最新減至1,230萬元成交，呎價約18,195元，新買家為外區客，原業主於2017年5月以1,080萬元買入，帳面獲利150萬元，不足5年間升值約14%。

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新界區

●中原柯勇表示，將軍澳MALIBU本月暫錄兩宗買賣，平均實用呎價約19,488元，其中1B座高層B室，實用面積約555方呎，兩房間隔，另設儲物房，以1,063萬元易手，呎價約19,153元，原業主於2018年4月以907萬元購入，持貨近4年帳面獲利156萬元，期內升值約17%。

●世紀21奇豐廖振雄透露，西貢清水灣大坳門村單號村屋下複式單位，套三房間隔，望山景及海景，連約1,000方呎花園，開價1,550萬元，最終以1,455萬元沽售，原業主於2007年10月以650萬元購入，持貨逾14年帳面獲利805萬元，期內升值約1.2倍。

●中原陳鴻霆表示，馬鞍山居屋錦泰苑最新錄G座中層6室，實用面積約650方呎，三房間隔，未補價第二市場以約650萬元放售，議價後以620萬元易手，呎價約9,538元，新買家為用家。

●世紀21奇豐蔡蓓稱，馬鞍山夾屋雅景臺1座中層F室，實用面積約475方呎，兩房間隔，放盤1個月，自由市場開價688萬元，其後減48萬元，以640萬元獲買家承接，呎價約13,474元。

●中原胡耀祖透露，疫情嚴重，不過亦有買家希望趁機執平貨，馬鞍山聽濤雅苑3座中層D室，實用面積約733方呎，套三房間隔，放盤一天內，議價後以980萬元易手，呎價約13,370元，新買家為用家，原業主於1999年以358萬元購入，持貨23年帳面獲利約622萬元，單位升值約1.74倍。

●世紀21奇豐吳元利表示，沙田第一城38座中層D室，實用面積約304方呎，兩房間隔，望園景，叫價560萬元，放盤3星期，累減42萬元或減幅約7.5%，以518萬元獲承接，呎價約17,039元。

●中原黎宗文指，沙田全輝中心A座中層9室，實用面積約266方呎，兩房間隔，議價後以430萬元沽出，呎價約16,165元，原業主則於2007年以85萬元購入，持貨約15年帳面賺約345萬元，期內升值約4倍。

●中原洪文鋒表示，粉嶺及上水區二手屋苑2月暫錄約16宗，花都廣場錄約5宗，包括3座高層連天台戶，實用面積約526方呎，三房間隔，議價後以715萬元獲承接，呎價約13,593元。

●中原陳耀堂透露，屯門綠怡居6座低層F室，實用面積約482方呎，兩房間隔，開價560萬元，最終累減25萬元，以535萬元沽出，呎價約11,100元，新買家為一對年輕夫婦，睇樓多時，見近期議價空間增加，即把握機會入市上車。

●祥益黃慶德指，屯門海翠花園3座中層H室，實用面積約609方呎，區內客原住所為同一屋苑，見業主有減價空間，原叫租1.5萬元，累減1,000元，決定以1.4萬元租入，呎租約23元。

●祥益林英傑表示，屯門嘉悅半島2座中層D室，實用面積約447方呎，兩房間隔，區內客為鄰近朋友居住，方便照應，即預繳半年租金，獲減800元，以月租1.32萬元租入上址，呎租約29.5元。

●中原余俊文指，荃灣麗城花園2月暫錄得兩宗買賣，包括2期1座高層D室，實用面積約668方呎，套三房間隔，享海景，最初叫價840萬元，近期降價至800萬元，經區內分支家庭議價後，終以790萬元沽，呎價約11,826元，對下一層同室單位，去年4月售808萬元，期內做價平約2%。

●利嘉閣何億儂稱，青衣翠怡花園11座中低層C室，實用面積約365方呎，兩房間隔，望內園景，去年12月放售，原先開價570萬元，及後累減價32萬元或約5.6%，新近以538萬元易手，呎價約14,740元，新買家為年輕夫婦，睇樓即日洽購，屋苑現時約有40個兩房放盤，叫價由510萬元起。

●利嘉閣司徒俊傑表示，青衣海欣花園3座高層B室，實用面積約511方呎，兩房間隔，望內園景，以777萬元沽出，呎價約15,205元，原業主於2018年11月以約678萬元購入，持貨約4年帳面賺約99萬元或約15%，新買家為區內分支家庭，屋苑2月暫錄3宗二手買賣。

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