東方日報B1：中美通脹兩極　幣策鬥激

中國「保供穩價」措施見效，帶動食品及能源價格回落，上月居民消費價格指數(CPI)按年漲幅放緩至不足1%，反映上游物價的工業生產者出廠價格指數(PPI)亦僅升9.1%，均低於市場預期，分別創下4個月及半年低位。市場對內地通脹走勢意見分歧之際，中國人民銀行行長易綱已高調明言會維持「撐經濟」的貨幣政策立場！

【內地上月CPI升不足1% 人行隨時再降準鬆銀根】

國家統計局公布，今年農曆新年前的1月CPI按年升0.9%，增幅連續兩個月回落，其中食品價格按年下降3.8%，反映各地區及部門持續做好節前民生商品市場供應。由於豬肉價格降幅擴大至41.6%、鮮菜價格由升轉跌4.1%等，因而引發食品價格跌幅進一步加深。

不過，扣除食品和能源價格後，上月核心CPI按年上漲1.2%，漲幅與去年11月和12月持平。按月而言，整體CPI雖轉升0.4%，但漲幅仍低於以往同月水平。

日資券商野村直言，最新消費物價數據顯示節日消費需求疲弱，調低今年首3季CPI升幅預測，由原本依次為2%、2.4%及2.8%，降至0.9%、2%及2.7%，全年漲幅預測亦由2.4%削至2%水平。

反觀上月PPI，受去年同期基數提高及生產資料價格漲幅回落影響，按年升勢已連續3個月回落，惟按月只跌0.2%，降幅比去年12月大幅收窄一個百分點。野村續指，考慮到過去兩個月全球能源及原材料價格飆升，將2022年首3季PPI的漲幅依次從7%、3.5%、2%，調高至8.2%、5.1%、2.9%，末季就因基數高由1.3%調低至0.5%，惟全年漲幅預測依然由3.5%調高至4.2%。

業界普遍指，目前仍不能低估全球及內地疫情、地緣局勢對物價與經濟復甦的衝擊。尤其是主要發達國家通脹屢創新高，未來可能從能源價格途徑向內地輸入通脹，形成上游漲價壓力。同時，豬價仍是影響CPI的關鍵因素，目前豬肉價格正經歷築底反彈階段，不排除CPI全年漲幅呈前低後高走勢。

易綱明言，內地經濟將在2022年恢復到潛在增長水平，但在各種挑戰下，人行須維持靈活、適當及具支持性的貨幣政策，增強對「關鍵領域」的扶持。

國家外匯管理局國際收支司前司長管濤亦在內媒撰文指出，今年美國聯儲局迫於全面通脹壓力將加快貨幣政策緊縮步伐；若未來有需要穩增長，人行卻仍有降低存款準備金率、降息的操作空間，意味中美貨幣政策分化將有機會加大，亦將考驗內地金融的韌性。

國務院常務會議日前召開，已重申政府保持物價基本穩定的承諾；工業和服務業是經濟發展和穩定就業的骨幹支撐，但當前工業經濟穩定恢復情勢仍不牢固，近期要盡快推出措施包括加大對中小企業和製造業所得稅減免等。

滬深股市兩大指數延續升勢，滬綜指及深成指分別升0.57%及0.23%，收報3,465點及13,376點，惟兩市主板成交僅約8,071億元人民幣，再刷新本月新低，外資透過滬深股通淨賣出16.23億元人民幣的A股。

【世銀籲美加息須快狠準 窮國近半中小企還錢難】

通脹席捲中國以外的全球主要經濟體，除蠶食購買力外，世界銀行更預警，由通脹導致的加息和債務問題，可觸發全球連鎖反應，禍害之大恐怕過去幾代人都未見過。該行首席經濟學家萊因卡特(Carmen Reinhart)警告，美國聯儲局應盡快果斷加息，才能阻止通脹變得長久。行長馬爾帕斯(David Malpass)更直指，央行單靠逐步加息和縮減買債，已不太可能控制到通脹，當中全球最窮族群料打擊最大。

一年前已預言今次通脹非暫時性的萊因卡特指出，今次聯儲局不能再溫和緊縮，而要快、狠、準。就此，世銀指出，發展中國家的中小企，相信在未來6個月會有46%出現還款問題，這情況在某些國家會雙倍嚴重，促請各國加大私人市場債務的透明度，主動管理不良貸款，以及加快面對出現問題的主權債務。

事實上，疫情在2020年導致經濟衰退，令全球債務以最高速急升，多達51個國家在當年被削債務評級。惟不少評級機構的報告未能反映國家和企業潛在風險，對低收入和部分新興國構成影響。

馬爾帕斯強調，所謂「溢出效應」所影響的族群，就是性質相關的家庭、企業、金融部門和政府，從過去多次的金融危機均見到，私人市場的債務可突然變成公債，故他促請無論是發展中國家抑或發達國，無論是政府或央行，都應同時用更多措施，包括延長政府債務餘額的到期日，加強透明度及減慢國債增長。他強調債務重組愈遲，問題將愈大。然而全球能否人同此心呢？他坦言，對於推動作為最大債主的中國和二十國集團(G20)，就債務問題使用通用框架(Common Framework)的進程遇阻滯。

各國均似乎以自身的經濟增長作優先考慮。美國銀行近期報告指出，儘管美國聯儲局快速地轉向鷹派立場，但亞洲新興市場的央行緊隨其政策可能性不大，並會堅持自身步調，關注自身的需求復甦，不會跟聯儲局「共同進退」。

過去美國加息，令美債孳息率同步上揚，觸發資本從亞洲外流至美國，曾損害過一些亞洲新興經濟體。惟美銀認為今次亞洲新興市場央行，有更長時間穩定步調，主因包括這些市場的外匯儲備及經常帳收支可抵銷資本外流的壓力。

安盛核心投資部的投資總監Chris Iggo認為，美國上月通脹7.5%仍未見頂，聯儲局已指出，通脹壓力猶在，且不會短期逆轉，租金就是一例。再者，在美國發生的事很可能於歐洲重演。事實上，英國公布，今年1月通脹按月升0.1個百分點至5.5%，不但略高於市場預期，更再創30年高位，推高英倫銀行繼續加息的預期。對岸的歐央行管理委員會成員Martins Kazaks亦稱，今年很有可能加息，第三季或結束買債計劃。加拿大亦公布1月通脹按年升5.1%，為30年最強，央行加息壓力更大。

值得留意是，G20財金官員會於本周四及周五舉行今年首個視像會議，由印尼雅加達主持，在美國高通脹和將會連續加息，以及經濟增長放緩、戰爭威脅、油價飆升的背景下，市場預計，如何防止經濟崩潰，將成會議的核心，會後或令市場改變對今年歐美加息的押注。