國際大行憂港防疫政策　傳花旗多名高層將調離

外媒引述知情人士稱，花旗集團將把股票部門6名高級員工從香港調往新加坡和其他市場。報道指，香港堅定的「清零」防疫策略正在阻礙跨國銀行的運營及員工的生活質量。

知情人士透露，花旗亞太區股票業務主管Lee Mcqueen及一些董事總經理將遷至新加坡。此前花旗股票衍生品分銷部門主管Sue Lee已經遷離香港。至於主管Prime Finance的Rob McVie、亞太期貨執行部門主管Kevin Zolkiewicz、股票執行顧問業務主管Abhishek Chaudhary，也正在討論調往新加坡事宜。

花旗駐香港發言人James Griffiths表示，公司會儘可能靈活的支持因家庭或客戶原因而希望搬遷的員工。他拒絕就具體的人事變動發表評論。

報道認為，雖然與該部門員工總數相比，這次調離的人數只是很小一部分，但隨着外界對香港作為地區金融中心地位的擔憂日益升溫，這可以說是跨國銀行將高管層調離香港的最大規模行動之一。商業團體已經發出警告，稱香港正面臨國際人才流失。

對於尋求加強內地業務的跨國銀行而言，將人員調離香港是一個敏感的問題。長期以來香港一直是通往內地的重要門戶，即使在困難時期，一些銀行仍在增加香港地區員工。