滴滴後首間！美華國際醫療在美上市升逾兩成

外媒報道，醫療器械製造商美華國際醫療科技有限公司首次公開招股(IPO)定價在推介區間的中點，這是去年7月滴滴的IPO引發監管措施以來，第一家在美國上市的中國公司，交易代碼為「MHUA」。

美華國際周三在納斯達克全球市場首掛平開，報10美元，其後表現向好，報12.7美元，升27％。

美華國際周三以每股10美元的價格出售了360萬股，低於最初計劃的股數，籌集了3,600萬美元。此前該公司在市場行銷以每股9至11美元的價格，計劃出售多達500萬股股票。以IPO價格計算，根據該公司在美國證券交易委員會提交的文件中列出的流通股，美華的市值將達到2.36億美元。

該醫療設備製造商成功售股將為尋求在美國上市的中國公司打破僵局。叫車服務公司滴滴之前不顧中國監管機構的反對，在去年6月的IPO中籌集了44.4億美元。中國監管機構因而宣布對該公司進行網路安全調查，並禁止滴滴新增客戶，成為中國廣泛打擊行動的開端，造成在美國上市的中國股票市值蒸發超過1萬億美元。

美華最初於去年8月向美國證券交易委員會提交申請，後來修改了文件，納入警告中國政府可能對國際發行施加更多監管的內容。

據申報文件，該公司IPO由質數資本、申港證券、Revere Securities LLC和R.F. Lafferty & Co.牽頭。