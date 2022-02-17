聯儲議息紀要：今輪加息及縮表周期可能較之前更快

美國聯儲局周三(16日)公布上次議息會議紀錄，指該局官員認為，無論是加息還是縮減資產負債表(縮表)規模，今次聯儲局的收緊貨幣步伐都可能比前一次加息(2015年)和縮表(2017年至2019年)時更加迅速。

會議紀要並指，1月會上，與會聯儲局官員預計，美國很快會適合開始加息，因為通脹繼續遠超聯儲局目標水平2%，並且整體呈上行趨勢。

大部分與會官員認為，如果經濟形勢發展符合預期，加息步伐超過2015年加息週期時是確定的，並有多名與會者預計，一些條件可能確保今年晚些時候開始縮表。不過，與會者強調，適宜的政策路徑將取決於經濟和金融形勢變化，以及該些政策對經濟前景的影響和前景相關的風險。他們將每次會議都更新對貨幣政策立場適合環境的評估。

對於縮表，鑑於通脹壓力高企，勞動力市場強勁，與會者繼續認定，應該很快結束淨資產購買。大部分與會者傾向於按照去年12月公佈的每月減少買債步伐，到今年3月初結束買債。幾名與會者希望更快結束買債，以便傳遞更強的聯儲局致力於打壓通脹信號。

一些與會者認為，迅速撤走寬鬆措施可能存在金融環境過度收緊的風險，而少數與會者則認為，通過聯儲局透明和有效的溝通對經濟前景及其風險、貨幣政策適宜路線的評估，這種風險可能減少。