美股個別發展　道指收跌54點

俄羅斯和烏克蘭之間緊張局勢仍未明朗，美國股市周三(16日)個別發展。道指收報34,934點，跌54點或0.16%；標指收報4,475點，升3點或0.09%；納指收報14,124點，跌15點或0.11%。

美國銀行公布最新的每月基金經理調查，發現基金經理看淡科技股創逾15年新高，41%受訪基經理認為美國聯儲局收緊貨幣政策是全球市場最大極端風險。除了聯儲局緊縮政策，認為通脹及資產泡沫為市場風險的分別有23%及11%；「俄烏局勢」則在風險中排第五，佔7%。

股市氣氛偏熊但非極度悲觀，只有30%基金經理認為今年美股將會出現熊市，66%不認同。悲觀的市場氣氛或反映在現金配置上，傾向持現金的基金經理按月增0.5個百分點，至5.3%，為前年5月以來最多。相反，願意把資金配置在科技股則創2006年8月以來新低。

約30%受訪者稱，標指需要跌至3,698點，所謂的「聯儲局看跌期權」才會實現，意味較周二收市的4,471.07點，將要下跌17.29%，至2020年12月以來的最低水平。所謂「聯儲局看跌期權」是指若美股因貨幣政策收緊而大跌，美國聯儲局會停止或推遲緊縮措施，意味屆時聯儲局將會出手救市，惟若標指數再下跌17%，就會進入熊市，即由近期高點下跌20%。今年1月4日，該指數曾觸及4,818.62點歷史高位。

企業消息方面，​美國熱門線上遊戲平台、元宇宙概念股Roblox公布，截至去年底止季收入為5.68億美元，按年大增83.46%；惟股東應佔虧損達到1.43億美元，相對去年同期虧損5,874萬美元，表現遜於市場預期。該公司股價重挫26.31%，收報53.87美元。

超微半導體(AMD)​行政總裁蘇姿丰暗示，晶片短缺將在今年持續。她指半導體行業正投放大量資金，積極應付龐大需求，但今年上半年晶片供應仍緊張，下半年情況有望改善，該企正與供應商合作，確保用於增長強勁的數據中心、伺服器、及遊戲機晶片供應正常，AMD股價周三急跌3.11%，收報117.69美元。