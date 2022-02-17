陳蓓敏：港股業績期將至 料強勢權重股有得博

周初市場憂慮俄烏地緣政治風險，帶動外圍主要股市指數，皆見較大幅度下跌。因為歐洲地理位置接近烏克蘭，所以影響性較大。美股三大指數也有調整，但幅度和修復速度，較其他市場為佳。隨着烏克蘭緊張氣氛放緩，外圍股市回穩。美國紐約聯儲銀行公布，2月製造業指數，由負轉正，錄得3.1，但遠低於市場預期。1月最終需求生產物價指數(PPI)升1%。今晚美國將有一月新屋動工數據和聯儲議息會議紀錄。

中國公布上月居民消費價格指數(CPI)，創四個月低位，按年和按月比，分別升0.9%和0.4%。1月工業生產出廠價格指數(PPI)，按年升幅放緩至9.1%，為半年低位。中央力倡穩價下，主要商品價格回軟。在市場缺乏方向下，投資者憧憬中央繼續加力投放基建項目。近日國內發布《「十四五」建築業發展規劃》，先行受惠者為行業龍頭，以基建和環保雙重背景布局。投資者可眾裹尋寶。

香港陷入新冠變種病毒漩渦，令各方如醫療、教育、食物、消費及金融等，備受衝擊。國家主席高調地表態，對香港疫情高度關注。恒指反彈363點，收市重返24,700點以上，後市料再試25,000水平後，有空間再向高位推進。科技股指數料見支持。再加上將踏入業績公布期，投資者對業績佳者有支持。强勢權重股仍見强勢。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)