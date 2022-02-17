道指跌54點　油金做好

●踏入亞洲時段，美匯指數報95.78；港匯處7.8002；離岸人民幣(CNH)見6.3301；美元兌日圓報115.42；歐元企1.1383；英鎊處1.3589。金價報1,870美元。布油報92美元；紐油處91.09美元。比特幣報4.41萬美元。道指期貨升20點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水130點。

●道指收報34,934點，跌54點或0.16%；標指收報4,475點，升3點或0.09%；納指收報14,124點，跌15點或0.11%。

●港股ADR指數全日微升，按比例計算，收報24,783點，升65點。

●即月恒生指數夜期收報24,712點，跌3點，低水7點，成交17,366張。

●美國聯儲局公布上次議息會議紀錄，指聯儲局官員認為很快將適合加息，而未來大幅縮減資產負債表亦可能會是適宜的。

●外媒引述知情人士稱，花旗集團將把股票部門6名高級員工從香港調往新加坡和其他市場。

●消息人士稱，美司法部正在對沽空進行調查；已向沽空機構渾水創辦人Carson Block出示搜查證，以調查非法交易策略。

●俄羅斯財政部長Anton Siluanov周三(17日)宣布，該國不可能禁止加密資產。

●紐約3月期油收報每桶93.66美元，升1.59美元或1.72%；布蘭特4月期油收報每桶94.81美元，升1.53美元或1.64%。

●紐約4月期金收報每安士1,871.5美元，升0.8%。

●英國富時100指數收報7,603點，跌5點或0.07%；法國CAC指數收報6,964點，跌14點或0.21%；德國DAX指數收報15,370點，跌42點或0.28%。

●新股清晰醫療以每股1.6港元下限定價，認購1手中籤率40%，申請8手可穩獲1手。匯通達網絡以每股43元下限定價，認購1手中籤率43.91%，申請3手可穩獲1手。