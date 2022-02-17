鄧建初：股票推介屬洗腦式操作 眼見未為真
2022年02月17日 07:30
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初哥去年七月開設聊天室，認識了一班志同道合的網友。他們想學習初哥的投資股票技巧及炒法心得，初哥亦不吝指導。當然，能否開竅要靠時間累積，並要改變自己的壞習慣，持之以恒，才能夠學有所成，從而進身長期贏錢一族。
當中有數位網友要求幫忙執倉，初哥非常樂意，不厭其煩地認真檢視他們的股票組合。組合中股票之數量，在初哥看來算是非常多，而且普遍跌幅太大，慘不忍睹。我勸喻只保留騰訊(00700)等數隻優質股票，其餘立即沽出。其中散戶至愛的阿里巴巴(9988)及一眾生物科技股，更力主先行沽售，留下資金跟隨初哥每日早上推介之股票進行短炒，或依循恒指及期指買入和沽出位，買入相關產品或炒賣期指，成績應較長揸那批蝕本股票理想得多。現在回顧當時建議，如能遵從，起碼不致輸得一敗塗地。
幫網友執倉，初哥得益匪淺。從散戶們的買股偏好與習慣，發現輸得最慘烈的，同是當時得令之生物科技、視訊及中概科網股。反而近期回升甚多之傳統股票如銀行、電力、能源及航運等板塊，竟無一參與，證明炒股票真是一個洗腦遊戲，熱潮氣氛帶動之下被引誘入局，可惜高興了一陣子後，便由天堂跌落地獄。
初哥曾與他們詳談，原來是信任一些KOL推介。該批股票在當時來說都算是優質，不過只講公司基本業績及前景，並無提供買入位及止蝕位。散戶們有一通病，就是要買得安心。升了一段頗長時間，周圍都有人開始講這隻股票，就會覺得夠安全，見到回吐少少再度上升，馬上撲入。如果真的是優質兼有盈利，還有望翻身之日，但純粹炒概念、仍處於嚴重虧損階段的熱潮股，不知何時何日才見家鄉了。
追市炒是一般散戶喜歡的指定動作，亦有網友跟貼當紅KOL買賣牛熊證或認購認沽證，不知該等衍生產品的特色。身在局中不知局，高買低沽是常態，糊里糊塗之下輸掉七位數字的金錢。可惜仍執迷不悟，以為只是自己眼高手低，於是允許其代為操盤炒作。近乎風派的炒法，竟輸剩所餘無幾。
初哥以前有一習慣，覺得評論員似是有料之人，也會花時間記錄其推介，觀察一段時間，最好是經歷過上升下跌期的才見真章。此方法，讀者們也可使用，看看結果如何。惟初哥現時工作繁忙，自己盤後功課也少做了很多。
資深股評家 鄧建初
(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)