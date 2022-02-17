CWT子公司SSPL英國訴訟敗訴

CWT INT'L( 00521 )公布，有關間接子公司Straits (Singapore) Pte. Ltd(SSPL)因2016年開展的貿易融資業務所引發在英國的訴訟已有判決，該判決判定ED&F Man Capital Markets Limited(MCM)勝訴且日期為2022年2月16日的法庭指令頒令：

1. 將登陸CHH、MWI、Steven Kai Shing Kao、Genesis Resources, Inc.(統稱「有關被告」)與SSPL各自敗訴的判決，涉及金額約2.82億美元；

2. 中止該判決針對SSPL的執行，直至2022年3月4日；

3. 定於2022年3月4日進行進一步法院聆訊，以確定有關被告及SSPL應付予MCM的利息金額；該案的費用；任何上訴許可申請；及任何申請或維持該判決的執行中止；

4. 向上訴法院提出該判決的任何上訴許可申請的截止日期將延長至2022年3月25日。

SSPL正在審閱該判決，並與其法律顧問展開討論，以評估情況並考慮可能的選項，包括但不限於任何上訴程序。視乎SSPL的任何申請或上訴，公司將繼續與會計師進行討論，並根據相關會計準則的要求，考慮就該判決的必要會計處理。