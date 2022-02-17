許繹彬：金融戰比真實戰爭威力更大

本周熱門話題非俄烏戰爭莫屬。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，現今世界，金融戰爭比起真實戰爭，對金融市場影響威力更為大，因此地緣政治緊張的消息，只會令美股上落及商品價格波幅增大；但真正困擾美股，是對經濟有着長遠影響的通脹及債息問題，投資者必須時刻留意此類數據。

他提到，上周俄羅斯在烏克蘭邊境聚集超過10萬部隊，戰爭看似無可避免，驅使美股急速下滑，港股亦由氣勢如虹變為陷於苦戰，由24,800點水平調整至接近24,200點。但世事如棋局局新，本以為戰爭一觸即發之際，俄羅斯突然宣布演習完畢並局部撤軍，令緊張局勢大大降溫。消息一出令美股急速反彈，亦令港股反彈至升穿24,700點水平。他指，全球股市在缺乏方向的情況，任何風吹草動便會令大市飄搖不定，美股亦不例外。眾所周知，美股去年走勢勢如破竹，段段新高，但今年卻大不如前，反覆向下的機會亦相繼增大。