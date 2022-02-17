【高盛推介】市場聚焦滙豐下周公布業績

高盛(亞洲)有限責任公司：滙豐控股周三(16日)升約0.9%，周四(17日)早上逆市回調，現報57.7港元，跌約1.4%。市場聚焦的滙控截至去年底止全年業績將於下周二(22日)公布，市場料受惠於經濟前景好轉及期內預期信貸損失錄得撥回淨額列帳基準除稅前利潤預測介乎188.58億至195.49億美元，按年升1.15倍至1.23倍，多間券商給予看好評級且上調對其目標價。

觀察個股輪證資金流向，認購證於本周二(15日)錄得約120萬元資金流入後，周三獲資金轉向沽出。認沽證於周三獲資金轉向流入，有約80萬元。牛熊證方面，周三流入牛證的資金集中在52元以上收回價的產品。熊證於周三獲資金轉向流入，有約30萬元，並較集中在60元收回區域的產品。

滙豐購24815，行使價68元，2022年9月21日到期，實際槓桿9.7倍，行使價60至70元間、2個月期以上產品中，槓桿最高之一。

滙豐購22709，行使價63.98元，2022年10月21日到期，實際槓桿8.5倍，貼價。

滙豐牛51122，收回價55元，行使價54元，換股比率100，槓桿比率14.5倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

滙豐牛50443，收回價52元，行使價51元，換股比率100，槓桿比率9.3倍，相近收回價遠牛中街貨最低。

滙豐沽24557，行使價48.83元，2022年7月22日到期，實際槓桿7.6倍，貼價、低街貨。

滙豐沽22456，行使價46.45元，2022年7月11日到期，實際槓桿8.4倍，高槓桿。

滙豐熊67995，收回價60元，行使價61元，換股比率100，槓桿比率14.7倍，市場上首三高槓桿之一貼熊。

滙豐熊50444，收回價65元，行使價66元，換股比率100，槓桿比率5.8倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

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