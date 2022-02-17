郭家耀：港股後市仍偏好 比亞迪現價可吸
2022年02月17日 11:12
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安里資產管理董事總經理郭家耀表示，俄羅斯及烏克蘭緊張局勢略為喘穩，令市場憂慮降溫，而聯儲局上次會議紀錄顯示，雖然多數官員認為，未來或會進一步加息及縮表，以紓緩通脹壓力，但仍有部分官員關注若然縮表速度太快，或會影響金融市場，反映當局對此仍有分歧，短期對市況有一定支持。
至於港股，恒指近日升至兩萬五關有阻力，但整體市況仍偏好，市場關注下周起藍籌股陸續公布的業績，只要符合市場預期，以及對今年整體展望有清晰指引，相信市況突破25,000點機會仍大，阻力位先看25,200點水平，支持位則在恒指100天線約24,400點水平。
新能源車股早前出現調整，郭認為與高估值股份被拋售有關，但電動車企銷售數據仍然理想，預期今年仍有顯著增長，部分車廠如小鵬汽車(09868)亦進軍海外市場，若有理想成績，對行業進一步推動作用。在眾多電動車股中，他仍然覺得比亞迪股份(01211)優勢明顯，看好其電池生產穩定，且核心技術受市場歡迎，今年盈利有望保持強勁增長，股價近日重拾動力，現水平仍有吸納價值。
郭又指，國際油價雖曾見調整，但未見有很大的拋售壓力，投資者預期通脹維持高企、供應鏈問題，以及疫情後需求復甦，對油價仍有推動作用，相信今年油價有望維持高位。「三桶油」中，中國海洋石油(00883)走勢落後，且對上游價格的敏感度相對較高，看好油價持續高企，甚至升穿100美元樓上，首選仍是中海油。