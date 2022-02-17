郭家耀：港股後市仍偏好　比亞迪現價可吸

安里資產管理董事總經理郭家耀表示，俄羅斯及烏克蘭緊張局勢略為喘穩，令市場憂慮降溫，而聯儲局上次會議紀錄顯示，雖然多數官員認為，未來或會進一步加息及縮表，以紓緩通脹壓力，但仍有部分官員關注若然縮表速度太快，或會影響金融市場，反映當局對此仍有分歧，短期對市況有一定支持。

至於港股，恒指近日升至兩萬五關有阻力，但整體市況仍偏好，市場關注下周起藍籌股陸續公布的業績，只要符合市場預期，以及對今年整體展望有清晰指引，相信市況突破25,000點機會仍大，阻力位先看25,200點水平，支持位則在恒指100天線約24,400點水平。