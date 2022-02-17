【高盛推介】藥明反彈走高 北水低位吸納
2022年02月17日 11:14
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高盛(亞洲)有限責任公司：藥明生物日前急挫，下試55港元低位，及後穩守兼反彈，本周重上60元水平，周四(17日)早段繼續上升。早上高開約0.3%後升幅擴大，最高見64元，觸及一周高位。現報63.55元，升約4%。
觀察個股輪證資金流向，認沽證於本週二(15日)錄得資金流入後，周三(16日)獲資金轉向沽出。牛熊證方面，周三流入牛證的資金除了較集中在58以上收回價的近牛外，47元收回區域的遠牛亦獲資金流入。周三部署熊證的資金沽出近熊，並有部分轉倉至較遠收回價的產品。
據港股通數據顯示，周三北水積極趁低吸納藥明生物，共有5.5億元淨買入，為周三最多北水買入個股。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意年期約6個月的新上市藥明購(25642)。中期選擇可留意低面值藥明購(18980)。牛證方面可留意新上市藥明牛(55778)，遠牛選擇可留意藥明牛(53247)，與現價有約18及14元收回距離。
藥明購25642，行使價66.9元，2022年8月8日到期，實際槓桿2.9倍，貼價、新上市。
藥明購18980，行使價90元，2022年9月28日到期，實際槓桿3.7倍，中期、低面值。
藥明牛55778，收回價45元，行使價43.5元，換股比率100，槓桿比率3.1倍，新上市。
藥明牛53247，收回價40元，行使價38.5元，換股比率100，槓桿比率2.5倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
投資者如看淡，可留意屬遠熊的藥明熊(61312)，與現價有約36元收回距離。
藥明熊61312，收回價100元，行使價101.5元，換股比率100，槓桿比率1.6倍，近36元收回距離遠熊。
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