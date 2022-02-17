【產經直播】環球股市短線向好？
2022年02月17日 12:09
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美國聯儲局公布上次議息會議記錄，官員未有具體提及加息路徑及何時縮減資產負債表。市場認為取態未有市場預期「鷹」，短線有利環球股市？
俄烏局勢又再升溫，北約警告俄羅斯在烏克蘭邊境增兵，刺激油價反彈。加上大行摩通日前發表報告指，石油供應緊張，油價最快或今年第二季觸及每桶125美元。油價預期會愈升愈有？三星標普高盛原油ER期貨ETF(03175)上升空間有幾大？
另外，美國半導體巨企英偉達(Nvidia)去年第四季業績，表現超市場預期，收入達76.4億美元，按年增長53%。半導體行業前景看俏？想大包圍環球半導體股，可留意三星彭博環球半導體ETF(03132)？
今集《三星資產運用(香港)特約：ETF解密》找來三星資產運用ETF投資策略副總裁凌子敬及新城晉峰資產管理董事林嘉麒，為你拆解市況。
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