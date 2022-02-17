渣打去年稅前基本盈利升55%　派末期息9美仙

該股股價午後跌3%，報56.55港元。

至於計及重組等特殊項目的變動因素，稅前法定盈利為33.47億美元，按年升107.5%，而純利則升219.75%，至23.15億美元。

反映股東投資回報的有形股本回報率(ROTE)上升300點子至6%。集團行政總裁Bill Winters表示，承諾會採取一系列廣泛的行動，力求在2024年或之前令有形股東權益回報達到10%。希望股份回購、派息和在13至14%的普通股權一級資本範圍內靈活管理，可促使未來3年的股東回報總共超過50億美元。

此外，去年渣打信貸減值支出2.63億美元，按年下降20.31億美元，按季則上升9,600萬美元，因管理層額外撥加按季略微上升至3.43億美元，企業、商業及機構銀行業務就內地商業房地產新的額外撥加9,500萬美元，部分被疫情額外撥加減少5,800萬元所抵銷。

衡量銀行盈利能力的淨息差按年收窄10點子至1.21%。資本水平方面，渣打普通股權一級資本比率為14.1%，預期即將開始的股份回購會令普通股權一級資本比率下降約30點子。

集團主席韋浩思稱，疫情帶來重重挑戰，導致集團扭轉業務表現的時間比預期長。疫情及地緣政治相關的不明朗因素仍存在，儘管全球經濟預計在今年繼續增長，惟速度卻會比去年的強勁復甦為慢。同時，預計政策性支援的規模將會縮減，部分中央銀行收緊政策，以應付通脹導致利率上升，一些財政計劃也會放緩。

集團行政總裁溫拓思則指，政府及央行政策正在轉變，所帶來的波動對集團輕資本型的金融市場及財富管理業務有利，並預期加息會對集團的收入增長率提供明顯上升支持。基於內地正加速開放，為集團過去10年所部署的機遇提供支持，未來將投資3億美元於內地相關業務，冀將相關溢利貢獻翻一番。