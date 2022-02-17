大華銀行去年淨溢利為40.7億坡元

新加坡大華銀行集團報告，截至2021年12月31日止財政年度，其總收入及淨溢利分別錄得97.9億新加坡元(約568億港元)及40.7億坡元(約236億港元)。

受到財富和貸款相關業務表現帶動，該集團的費用收入創新高，為24.1億坡元(約140億港元)。在低息環境下，其淨息差靠穩在1.56厘。資產質素維持穩健，不良貸款率(NPL)穩定保持在1.6%。

集團批發銀行業務收入增長8%至43.9億坡元(約255億港元)，主要受惠於營商氣氛好轉。零售銀行業務收入維持在41.1億坡元(約238億港元)，因為財富管理和信用卡業務的強勁復甦，有助抵銷利潤率下降所帶來的影響。來自較富裕客戶的資產管理規模創下新紀錄，達到1,390億坡元(約8,062億港元)，其中57%來自集團在東南亞的財富管理中心所服務的海外客戶。

大華銀行副主席兼行政總裁黃一宗稱，整體經營環境趨於穩定，相信最壞的情況已經過去。在新加坡，市場出現復甦迹象，看到強勁的機構貸款增長及信用卡消費和財富管理活動的反彈。儘管復甦步伐可能因國家而異，但認為東南亞有顯著上行空間。