金價升上1877美元 油價偏軟
2022年02月17日 16:11
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美匯指數報95.81；港匯見7.8013；離岸人民幣(CNH)報6.3317；美元兌日圓報115.34；歐元企1.1382，英鎊處1.3600。俄烏局勢再度緊張，金價升上1,877美元。油價偏軟，布油報94.04美元，紐油報92.74美元。比特幣企4.3萬美元水平。道指期貨跌7點。
●市後關注點
21:30 美國1月建築批核
21:30 美國1月新屋動工
21:30 美國當周首次申領失業救濟人數
21:30 美國2月費城聯邦儲備銀行製造業指數
●恒生指數全日收報24,792點，升73點或0.3%。國企指數收報8,711點，升32點或0.37%；科技指收報5,662點，升45點或0.82%。主板成交1,046億港元。https://bit.ly/3Jq3TZg
-麥格理予維達目標價34元。
-大摩料中芯首季收入按季最多升17%。
-渣打去年稅前基本盈利升55%，派末期息9美仙。
●滬綜指收升2點，環保股領漲2.4%，有色金屬股升2%。https://bit.ly/3uQVU3o
●中國經濟：
-社科院：中國面臨三重壓力，宏觀槓桿率料上升。
●Spotify再購兩公司，大力投資podcast業務。
●人才流動：
-國際大行憂港防疫政策，傳花旗多名高層將調離。
-渣打洪丕正：去年非港人才錄得淨流入。
●皆大歡喜！亞馬遜重新接受客戶使用Visa卡付款。
●美參議員籲禁止官員和議員及其配偶炒股。
●股神軍師：通脹是僅次於核戰的全球頭號威脅。
●晶片荒：
-傳美光NAND現貨晶片加價25%，三星及SK動向惹關注。
-福士汽車料晶片荒將在今年稍後緩解。
●股神轉軚？巴郡斥78億元增持虛擬銀行股份。
●長情用家要換機了！兩款Apple產品列入「淘汰名單」。