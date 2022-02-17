歐股個別發展　開雲集團升近4%

雖然俄羅斯一再表示願意循外交手段解決當前俄烏局勢，但西方反指俄軍事實上正往烏克蘭增兵，發展令人霧裡看花。此外，企業業績為市場另一關注點。歐股周四(17日)早段個別發展，英國富時100指數報7,596點，跌4點或0.07%；法國CAC指數報7,010點，升45點或0.66%；德國DAX指數報15,424點，升54點或0.35%。

Gucci母公司開雲集團(Kering)2021財年收入按年升34.69%至176.45億歐元；純利增46.49%至31.64億歐元。集團財務總監Jean-Marc Duplaix表示，今年將繼續照「目標方針」加價，在原材料及運輸成本通脹壓力下，集團對改善盈利仍充滿信心，其於倫敦交易所股價升3.93%。

空中巴士(Airbus)去年第四財季收入按年倒退13.95%至169.94億歐元；純利增1.6%至15.78億歐元；每股盈利增1.51%至2.01歐元。空中巴士將派每股1.5歐元股息，為兩年來重新派息。行政總裁Guillaume Faury表示，疫情帶來的負面影響還未完全消退，供應鏈、物流及勞工短缺等問題或仍將為公司帶來壓力，惟他重申，市場將在2023至2025年全面復甦。Faury今年核心盈利指引55億歐元，料將交付720架噴射客機。空中巴士股價升0.86%。