私宅轉手獲利比率顯著下挫　創11年半新低

本港新一輪疫情爆發，拖累樓市，私人住宅轉手獲利比率顯著下挫。利嘉閣研究部主管陳海潮表示，該行綜合土地註冊處資料所得，今年1月份全港2,245宗已知上手購入價的二手私宅買賣登記中，帳面獲利個案共2,134宗，佔比達約95.1%，按月急跌約1.1個百分點，並創自2010年7月以來的逾11年半新低。而每宗私宅轉手平均賺幅亦回落，按月大減約7.9個百分點，報約65.5%，為逾5年以來最少。

按物業區域劃分，於港島區最為落後，該區私宅獲利比率僅錄得約92.1%，按月下挫約1.9個百分點，而九龍區比率則有約94.1%，按月亦減少約1.1個百分點。至於分區比率最高的新界，獲利比率約96.5%，按月也跌約0.9個百分點。

該行數據又顯示，今年1月份每宗私宅轉手帳面錄得虧損有97宗，佔比按月增至約4.3%，而平手的個案有14宗，佔比維持在約0.6%不變。不過，帳面獲利一倍或以上的個案佔整體二手私宅買賣比例約43.5%，按月則升約0.6個百分點，共錄976宗。

另一方面，以物業轉售價格分析，樓價介乎601萬至800萬港元的成交組別獲利比率表現最好，錄得約98.2%，且按月升約0.6個百分點，涉及宗數607宗。此外，801萬至1,000萬元組別，月內獲利比率達約96.6%，雖按月少約1.2個百分點，但仍優於大市。

檢視上月10個獲利登記最多的屋苑，當中有7個達到百分之一百獲利，而每宗平均賺幅則介乎最少約43%至最多逾1.04倍不等。當中將軍澳新都城為錄得每宗轉手個案平均賺幅最高的屋苑，比率逾1.04倍。至於上月賺幅最低為同區日出康城物業，平均每宗只賺約43%。

陳海潮指出，Omicron變種病毒擴散速度驚人，農曆新年前後社區加劇爆發，加上政府進一步收緊限聚措施，令樓市交投急跌，業主紛紛擴大議價空間，而部分心急業主為求沽貨，更不惜割價求售，個別甚至需要蝕讓。綜合上述市況，預期2月份二手私宅轉售獲利比率將進一步下滑至約94.5%的水平，且跌勢恐仍未止，至於平均每宗賺幅料繼續下試低位，有機會按月再跌約2.5個百分點至約63%。