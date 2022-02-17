香港稅務學會建議派3千元消費券　繼續逆周期政策

香港稅務學會就港府下周三(23日)發表《2022-2023年度財政預算案》提出建議，涵蓋民生改善、香港稅制全面檢討等多個範疇，包括建議港府發放新一輪3,000元的電子消費券，並維持逆周期的財政政策等。

學會指出，今年度財政預算案應繼續着眼於推行短期內支持受疫情重創的企業和個人的措施，同時營造良好營商和稅務環境，以推動中長期經濟發展。

不少機構皆預計會加派消費券，但金額普遍較稅務學會所建議為高，學會會長吳錦華指出，上一輪派消費券的目的是刺激消費，幫助經濟復甦，但新一波疫情爆發後，不少商戶都需停業，再派消費券的提振效用或不大，認為政府傾向將資源投放到特別受疫情影響的企業和市民身上，以及支持醫療用品和檢測等支出。

該會亦建議政府推出寬減課稅年度100%的利得稅和薪俸稅(以1萬元為上限)、寬減2022至2023年度4個季度的差餉(每季上限1,500元)、豁免商業登記費等一次性紓困措施，以及延長豁免分期繳稅附加費。為減輕「打工仔」的稅務負擔，學會建議政府把薪俸稅最高邊際稅率由17%降低至15%。

住屋問題方面，學會建議豁免首次置業印花稅，並准許符合條件的薪俸稅或個人入息課稅納稅人可在每個課稅年度扣減最高10萬元的租金支出等。

吳錦華表示，豁免首置印花稅要達到一定條件，包括3年內不可出售該物業，期望幫助「真正想上車自住嘅納稅人」。

因應BEPS2.0的實施及歐盟將香港併入其不合作稅收管轄區的「灰色名單」，學會建議政府盡早及全面諮詢持份者，特別是關於本港於2023年引入本地最低稅率的利弊以及該制度的構思；若對被動收入的離岸申索引入經濟實質要求，港府應對可以在本地進行哪些業務活動提供明確指引。

另外，學會再次提出修訂《稅務條例》的建議，指目前港府收入大部分依賴賣地並不理想，建議擴闊狹窄的稅基，以提高稅收穩定性，確保香港公共財政的長遠穩定。