復星醫藥與英矽智能開展新抗癌藥臨床試驗研究

英矽智能創始人兼首席執行官Alex Zhavoronkov表示，在這次與復星醫藥的合作中，公司利用人工智能技術刷新了藥物研發的速度，並實現專案的新穎性。樂見在宣布合作後不足40天內，研發團隊成功提名臨床前候選藥物，並啟動用於新藥臨床試驗申報的臨床前研究，期待盡快將其推向臨床開發。

復星醫藥執行總裁、全球研發中心總裁兼首席醫學官回愛民表示，人工智能平台作為變革性的創新技術，可大大提升新藥創新的效率，為醫藥創新提供有力支撐。期待雙方的研發團隊再接再厲，發揮各自在技術及臨床開發上的優勢。

ISM004-1057D是全球首創小分子抑制劑，以抑制蛋白基因「QPCTL」。基於「QPCTL」是形成腫瘤細胞保護糖蛋白「CD47」的重要部分，「CD47」會向免疫系統釋出「別吃我」的信號，令腫瘤惡化。因而，ISM004-1057D透過抑制「QPCTL」，達致抗腫瘤效果。