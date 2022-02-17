疫情刺激睇樓革新！中原：上月VR放盤量飆1.5倍

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，第5波疫情出現多區爆發，禁聚令下，實體睇樓活動受限，不過近月大量客戶更改睇樓模式，而上月中原新增VR放盤量較去年同期急增1.5倍。

陳氏續指，現時普遍買家親身睇樓前，均會網上瀏覽數個放盤，遇上心儀單位才會實地考察，減少社交接觸。有見及此，中原前線同事亦積極拍攝VR放盤，形成「VR放盤小陽春」。他表示，去年9月起，前線同事已可自行為業主免費拍攝VR放盤，上載到中原網站供準買家瀏覽，讓買家安在家中，隨時隨地網上睇樓，360度一覽無遺。

現時，中原地產網上放盤量數以萬計，其中VR放盤佔逾3成，而2021年全年中原VR放盤瀏覽量高逾1,018萬次。他指，隨着地產代理服務數碼化，中原地產今年會投放逾億元加強網上放盤宣傳及技術支援，為客戶提供更豐富的網上睇樓經驗，包括成立數碼營銷部門，專門解答客戶的網上查詢等。

為應對疫情，除了加強網上宣傳，中原亦鼓勵業主們多放鎖匙予中原放盤，因此將「匙盤智安心」保障計劃推展至所有鎖匙盤。由即日起至3月底，凡委託中原地產出售或出租的鎖匙盤業主，可獲贈60天的「匙盤智安心」保障，而委託中原地產獨家代理的匙盤，則可於獨家期內全程獲贈「匙盤智安心」保障，保障金額高達500萬元。