等通脹回落！經濟學家憂歐央行錯判加息時機

外媒報道，根據經濟學家的預期，歐洲央行的加息舉措有可能剛好在通脹跌破2%的目標位時開始生效，暗示央行恐怕會犯下政策錯誤。

根據周一(14日)發布的調查結果，接受調查的50多位經濟學家預計，未來兩年物價僅分別增長1.7%和1.8%，一些經濟學家甚至預計2023年通脹僅為目標位的一半。與此同時，預測中值顯示，歐洲央行料於今年12月首次加息0.25厘。

由於歐洲央行行長拉加德拒絕排除此種加息的情景，上述對於貨幣政策的觀點可以理解。不過，鑑於拉加德認為加息會在9至18個月內生效等因素，比較難理解的是，經濟學家們集體預期未來幾年通脹將低於目標。

牛津經濟研究院駐法蘭克福經濟學家Oliver Rakau說：「我們的確擔心今年晚些時候加息可能是錯誤，基本通脹壓力還沒有大到有必要啟動持續加息周期的程度。」

其他經濟學家也在思索，歐洲央行是否正在犯下錯誤。美銀的Ruben Segura-Cayuela和PIMCO的Joachim Fels都提出，歐洲央行有可能會重蹈十多年前的覆轍。

在接受調查的經濟學家中，大部分預計明年通脹低於2%，但預測區間很大，從0.9%到2.5%不等。歐盟委員會上周預期的1.7%也在央行目標之下。

裕信銀行首席經濟顧問Erik Nielsen在周日(13日)的一份報告中指出，歐洲央行可能會將明年的預期上調至1.9%，這仍不足以為收緊政策提供充足理由。他還提到他的同事Marco Valli的預測，即通脹最終可能會更低，平均為1.4%。

Nielsen說：「我只能得出這樣的結論：其他問題(政治因素)已經在驅動着今年撤出刺激措施的決定。」他所指的是需要安撫德國和其他北部國家選民對負利率等政策的不滿情緒，有可能是歐洲央行的考慮因素。

一些經濟學家也認為，歐洲央行重犯過去的錯誤並非不可避免。Natixis經濟學家Dirk Schumacher說：「收緊政策是錯誤嗎？不一定。」他指出：「當前階段，討論的重點是央行是否會喪失信譽，是否應當對外發出訊號？」