阿里巴巴與OBS合作　助力北京冬奧賽事轉播

此外，北京冬奧期間，超過20家轉播機構使用「雲直播」(Live Cloud)服務經由奧林匹克轉播雲(OBS Cloud)接收奧運會超高清(UHD)或高清(HD)的多邊直播訊號。這也是奧運轉播中首次以創新尖端技術支持直播內容全球分發，其突破性可媲美以往專用電訊線路和衛星傳輸等傳統解決方案。

「雲直播」於北京冬奧期間正式推出，作為一項常規服務供 RHB 使用。這也是OBS及阿里巴巴共同推出的奧林匹克轉播雲的又一創新。在實現此項技術突破前，轉播機構往往需依賴價昂貴的國際電訊專用光纖線路，並需耗費長時間搭建設備，以將賽事實況影像遠程傳送回國。採用阿里巴巴集團數字技術與智能骨幹業務阿里雲的高擴展性、性能卓越且安全可靠的全球基礎設施，奧運轉播雲可透過公共雲發送優質的多邊實況內容，大大降低成本及縮短搭建設備的時間。

阿里雲智能國際總經理袁千表示，直播內容的雲上傳輸為無法親身前往北京冬奧現場、或無法在當地進行大量基礎設施前期投資的轉播機構帶來極大的幫助。雲技術不僅能助轉播機構減省成本，更希望隨著更多RHB可以輕鬆獲得及選取賽事實況影像，冬季奧運會能觸達更廣的觀眾群，令更多全球體育迷共享奧運精彩。