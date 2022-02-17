美國已有明確收水步驟？對股市樓市皆有影響...

美國聯儲局鐵下心今年加息、然後縮減資產負債表規模(縮表)，已人所共知，惟新鮮出爐的議息紀錄，很可能是美國「收水」前最後一份會議紀錄，內裏所載官員們的「內心世界」值得細讀。就上月議息聲明刪掉2020年3月以來一直存在的「動用全盤工具支撐美國經濟」，官員們直言是因為美國經濟夠強！

關鍵是「收水」的步伐如何。經濟諮詢公司Pantheon Macroeconomics的首席經濟師謝潑德森認為，由於內文沒有洩露出下月就加息0.5厘的意圖，也沒有明確說明何時開始縮減資產負債表，這份議息紀錄的「鷹味」不如預期。

不過，他也承認，上次美國議息後的通脹和工資數據超乎預期。聯儲局對於整治通脹亦似乎相當堅決，「絕大多數與會者認為，如果通脹不像他們所預期般回落，聯邦公開市場委員會(FOMC)用較目前預測更快的步伐撤回貨幣寬鬆措施，應該是適當的(Would be appropriate)」、「大致上與會者都認為，以當前的經濟和金融狀況，縮表應該可以快過2017至2019年」，而且現在的形勢比上次結束量化寬鬆後不久的2015年好得多。

事實上，對上一份議息紀錄已顯示當局自知「放水」極猛，現時資產負債表規模不論以金額或相對經濟體量來衡量都比2014年大得多。這是美國政府得以運用美元霸權於福利和軍事上「揮霍」的基本。

這次官員們對縮表的操作取態跟前一次開會差不多——關注行動對國債市場的影響，上月會議上同意FOMC應該以「可預測的姿態」減持證券，主要是調整證券到期回籠本金的再投資規模，持倉長遠而言應以美國國債為主，因此將來適宜出售現時倉位約2.7萬億美元的按揭抵押證券(MBS)，或將部分MBS本金轉買國債，過程中要密切注視市場狀況，並兼顧通脹和就業。

打從鮑威爾「認低威」承認通脹風險以來，不斷有聲音質疑美股的長期牛市終於無以為繼。議息紀錄顯示，也有一些官員意識到，現在多項資產估值高企所反映的市場失衡「可能」是長期金融寬鬆所致，亦關注虛擬資產和去中心化平台冒起的潛在風險，憂慮資產價格出現重大調整未來恐釀成經濟下行。

不過，也有一派官員對遏通脹和穩金融之間的兩難大派「定心丸」。就算當前資產價格高企，回調起來對金融穩定的衝擊也不會像以往的「爆煲」經驗那麼嚴重，理由是家庭和非金融企業資產負債表狀況現在「相對健康」，而且銀行系統資本充足且流動性好，樓價上漲背後並不是由按揭負債膨脹所驅動，因此「金融系統應該能在衝擊中展現韌性」。

亦有官員補充，只要局方「清楚且有效地」向市場傳達他們對經濟前景的評估、可能影響該展望的風險、以及幣策的「適當路徑」，就不致於令「收水」造成金融市場過度緊縮。

歐資投行瑞信的策略師波扎爾稱，聯儲局如果不想遏通脹時損害經濟，就應該專心處理好由地產漲價和勞動力供應減少所引發的服務業通脹，關鍵是提高長期融資成本。不過，總不能扼殺工資增長，因此應該讓按揭利率提高，給樓市降溫。

這位「名嘴」更「獻計」，應該讓股票和比特幣等資產猛烈回調，從而推高勞動參與率，「如果年輕人覺得炒幣便發達，不願找工作，而老一輩則抱着大疊錢提早享清福，勞動參與率的下跌足夠窒礙經濟增長前景」，戲稱聯儲局應該3月加息半厘，翌日10年期國債減持500億美元。