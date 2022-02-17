二手樓一沉百踩　荃灣兩房狂減100萬沽出創年半新低

香港疫情一發不可收拾，業界對樓市短期走向愈睇愈淡，普遍預期首季樓價下挫約3%至5%，更有分析師預料全年樓價最終難逃一跌。個別二線屋苑樓價率先淪陷，荃錦中心兩房勁劈100萬元售出，做價險守「5球」，創屋苑一年半新低。

星展香港發表今年香港房地產市場展望，該行研究部香港房地產業分析師丘卓文表示，隨着本港新一波疫情爆發，預期今年首季樓價將進一步跌近3%，若情況持續，全年將錄單位數字跌幅。

不過，丘氏指若下半年疫情緩和，年底前或有機會與內地恢復通關，將令本港經濟復甦從而利好樓市。同時內地買家亦可來港買樓，全年樓價將可收復上半年失地，屆時將不會有「明顯跌幅」。而美國聯儲局宣布加息在即，亦可能影響按揭息率，年底前實際利率料升至2.2至2.3厘水平，惟情況「未至於令人擔心」。

此外，戴德梁行董事及香港研究部主管陳健珩表示，疫情迅速擴散，該行亦正觀察樓市變化，而新盤銷售幾近停頓，二手交投亦大幅放緩，今年樓價已出現跌勢，相信短期疫情仍會持續，預期樓價至3月底將再有輕微跌幅，首季有機會跌3至5%。但認為疫情終會緩和，屆時積壓的購買力就會釋放，暫時維持該行早前預計全年樓價升約5%至10%的預測。

地產代理亦未敢樂觀，利嘉閣地產總裁廖偉強稱，二手市場表現仍較差，疫情下業主叫價回落，預計首季樓價跌3至5%。而中央出手支援香港抗疫，估計疫情有機會於4月受控，屆時禁聚令或會放寬，經濟可望好轉，料第二季樓價平穩發展。而樓市會否出現「小陽春」，則要視乎疫情能否完全穩定下來，以及內地通關時間表等因素。

事實上，近日樓市氣氛薄弱，市場成交不少屬低價個案，中原林恩信表示，疫情惡化令睇樓活動及成交大幅減少，業主擴闊議價空間，現時荃灣區一般有5%至10%議幅，個別甚至劈價求售。上述荃錦中心2座低層F室，實用面積約354方呎，去年12月放盤叫價600萬元，眼見疫情加劇樓市靜局，兩度減價後以500萬元低位沽出，呎價約14,124元。

新界二線樓盤表現失色，青龍頭豪景花園再錄呎價低於萬元買賣，晉誠地產胡卓輝表示，屋苑20座低層C室海景戶，實用面積約792方呎，原業主已移居外地，減價60萬元後，獲外區換樓客以730萬元承接，呎價約9,217元，低市價約4%。

而大埔翠屏花園更有業主損手離場，市場消息指，屋苑C座中層2室，實用面積約274方呎，新近以約408萬元售出，呎價約14,891元，原業主於2018年6月以約420萬元入市，現沽貨帳面蝕約12萬元。另消息稱，荃灣綠楊新邨B座低層4室，實用面積約582方呎，成交價約808萬元，較同類型高價約900萬元低出一截，呎價約13,883元。