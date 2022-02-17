二手業主持續劈價求售　元朗一房做價2個月平8%

二手業主減價吸客，個別地區樓價已見回落，元朗朗城滙一房單位，剛減價至655萬元沽出，較去年底同類型單位做價已平約8%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●市場消息透露，鴨脷洲南灣9座頂層三房單位，實用面積約1,628方呎，連約1,266方呎天台，望海景，連雙車位叫價7,300萬元，大減720萬元，以6,580萬元易手，呎價約40,418元。原業主於2011年6月購入，轉手帳面獲利570萬元，升值約9.5%。

●中原趙必祥稱，西營盤縉城峰1座中層B室，實用面積約559方呎，兩房及多用途房間隔，以1,510萬元易手，呎價約27,013元，原業主於2016年以1,320萬元買入，持貨6年帳面獲利190萬元，單位升值約14%。

●世紀21北山嚴智贇表示，北角康澤花園C座中層3室，實用面積約401方呎，兩房間隔，望街景，獲區外首置客市價約790萬元承接，呎價約19,701元，原業主早於1998年11月以232萬元購入投資，持貨約23年帳面獲利558萬元，單位期內升值約2.4倍。

●世紀21北山梁淑儀指，北角健威花園D座高層4室，實用面積約446方呎，兩房間隔，享海景，以825萬元售出，呎價約18,498元，新買家為區外首置客，原業主於1996年7月購入上址自住，當時作價246萬元，持貨約25年帳面獲利579萬元，期內升值近2.4倍。

●世紀21日昇黃文龍稱，北角維港頌6座高層B室，實用面積約432方呎，一房間隔，剛以1,275萬元成交，呎約價29,514元，原業主於2017年4月以1,203萬元購入，帳面獲利72萬元離場，單位期內升值約6%。

●中原蘇浩德透露，北角半山寶馬山花園11座中層C室，實用面積約845方呎，套三房間隔，叫價1,750萬元，放盤約半年，累減100萬元，以1,650萬元易手，呎價約19,527元，買家屬於外區換樓客。

●中原指，北角半山康德大廈中層7室，實用面積約1,109方呎，套三房間隔，望山景，以1,285萬元易手，呎價約11,587元，新買家屬於外區用家，原業主於1976年以25萬元買入，持貨46年帳面獲利1,260萬元，單位升值約50.4倍。

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九龍區

●香港置業曾家輝稱，長沙灣宇晴軒2座高層B室，實用面積約464方呎，兩房間隔，以約920萬元放盤，議價後減價約56萬元，以約872萬元成交，呎價約18,793元，較市價略低，新買家為外區首置客，睇樓後即拍板承接。

●中原歐陽振邦透露，長沙灣泓景臺2月暫錄4宗買賣，已超上月全月3宗，本月平均實用呎價跌至約17,965元，屋苑3座中層C室，實用面積約493方呎，兩房間隔，上月開價920萬元放售，現微減20萬元，以900萬元易手，呎價約18,256元。

●中原張仲偉指，太子道西Sky Garden高層C室，實用面積約739方呎，套三房間隔，另設工人套房，原先叫價1,830萬元，現累減180萬元，以1,650萬元連車位易手，呎價約22,327元，新買家為外區客，趁市況回軟入市自用。

●世紀21富山劉倩彤稱，牛池灣威豪花園1座高層E室，實用面積約401方呎，兩房間隔，開價695萬元，輕微減價7萬元，最終以688萬元售出，呎價約17,157元，原業主於2018年購入上址，當時作價600萬元，持貨約4年帳面獲利88萬元，期內升值約15%。

●香港置業吳仁傑指，啟德嘉峯匯1B座低層F室，實用面積約287方呎，屬開放式單位，以約1.5萬元放租約3星期後，吸引外區客洽詢，雙方議價後減價2,000元，以1.3萬元租出，呎租約45.3元，新租客為年輕情侶，睇樓一次即拍板承租。

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新界區

●中原王勤學稱，元朗區2月累錄約38宗二手買賣，按月跌逾三成，業主議幅普遍擴闊至約4至5%，朗城滙1座低層E室一房戶，實用面積約327方呎，減價25萬元，以655萬元沽出，為項目2月份首宗買賣，呎價約20,031元，同類型單位上月曾售710萬元，而去年12月更達715萬元，成交價回落約8%。

●利嘉閣梁均耀表示，青衣翠怡花園7座低層F室，實用面積約368方呎，兩房間隔，去年10月放盤，叫價590萬元，及後累減75萬元或約12.7%，以515萬元易手，呎價約13,995元，屋苑目前放盤量有69個，入場費由490萬元起。

●利嘉閣鄺皓聰稱，青衣居屋青泰苑D座中層10室，實用面積約401方呎，兩房間隔，已補價自由市場叫價600萬元，及後累減40萬元或約6.7%，終以560萬元易手，呎價約13,965元。屋苑現時約有22個單位放售，叫價由518萬元起。

●利嘉閣彭錦添指，青衣居屋偉景花園5座低層A室，實用面積約504方呎，兩房間隔，已補價自由市場以563萬元沽出，呎價約11,171元，原業主於2014年11月以約408萬元購入，當時已補地價，持貨約7年帳面獲利155萬元，物業升值約38%。

●中原黃耀明稱，荃灣海濱花園6座極高層E室，實用面積約422方呎，兩房間隔，上月以620萬元放售，隨着農曆新年後疫情擴大，見有上車客兩度睇樓，終減至580萬元沽出，呎價約13,744元，新買家為區內租客，原業主則於2017年4月以550萬元買入，持貨約5年帳面賺約30萬元。

●祥益黃文樂表示，屯門康德花園3座中層E室，實用面積約412方呎，兩房間隔，區內客為方便接送小朋友上學，決定選擇上址，以1萬元租入，呎租約24.3元。

●祥益袁思賢指，屯門時代廣場A座低層6室，實用面積約314方呎，區內客即睇即租，以每月租金1萬元租入上址，呎租約31.8元，如以同類型單位的銀行估值約475萬元計算，租金回報率達2.5厘。

●祥益黃慶德透露，屯門居屋富健花園7座低層F室，實用面積約484呎，租客為區內客，為鄰近家人居住，加上原業主有500元議價空間，遂便決定以1.05萬元租入，呎租約21.7元。

●祥益黃慶德指，屯門居屋龍門居15座低層E室，實用面積約484方呎，兩房間隔，區內客為鄰近原住所，方便打理，決定以一筆過於已補價自由市場付460萬元即睇即買作投資用途，呎價約9,504元。

●中原溫旭銘稱，元朗御庭居3座高層D室，實用面積約453方呎，兩房間隔，叫價650萬元，經上車客議價後，減至628.8萬元成交，呎價約13,881元，該上車客已睇樓多月，見近期第5波疫情肆虐，原業主議價空間有所增加，遂把握時機帶票睇樓，即場還價承接。

●中原洪文鋒透露，粉嶺花都廣場2月錄約6宗買賣，最新錄7座高層連天台戶，實用面積約413方呎，兩房間隔，議價後以568萬元獲承接，呎價約13,753元，原業主則於1996年以271萬元購入，持貨約26年帳面獲利約297萬元，單位升值約1.1倍。

●中原方翰達表示，大埔新峰花園最新錄15座中層E室，實用面積約682方呎，三房間隔，上月叫價約868萬元，議價後以813萬元沽出，呎價約11,921元，新買家為換樓客，購入單位自用。

●市場消息透露，火炭駿景園7座頂層複式戶，實用面積約1,930方呎，套四房間隔，同類型單位供應少，原業主年前開始放盤，叫價約3,300萬元，新近吸引區內換樓客，雙方數度議價後，減價420萬元，終以2,880萬元成交，呎價約14,922元。

●世紀21奇豐袁麗詩透露，沙田第一城52座高層A室，實用面積約284方呎，放盤3個月，原先開價565萬元，獲買家以548萬元承接，呎價約19,296元，原業主早於2004年1月購入，當時作價100萬元，持貨約18年帳面獲利448萬元，單位期內升值約4.5倍。

●中原侯惠良稱，大圍居屋雲疊花園1座中層M室，實用面積約482方呎，兩房間隔，議價後於已補價自由市場價以627.6萬元易手，呎價約13,021元，原業主則於1990年以39.9萬元購入，單位當時未補地價。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山銀湖‧天峰3座高層F室，實用面積約552方呎，套三房間隔，議價後以936萬元易手，呎價約16,957元，新買家為用家，原業主於2015年以663萬元購入，持貨7年帳面獲利約273萬元離場，單位升值約41.2%。

●中原陳鴻霆指，馬鞍山薈睛剛錄2月首宗買賣，單位為2座中層6室，實用面積約337方呎，一房間隔，開價約600萬元，議價後以594萬元易手，呎價約17,626元，原業主於2016年以517.8萬元購入，持貨6年帳面獲利約76.2萬元，單位升值約14.7%。

●世紀21奇豐趙詠欣稱，馬鞍山新港城A座中層6室，實用面積約348方呎，兩房間隔，位放盤3個半月，當時叫價625 萬元，終以610萬元獲買家承接，呎價約17,529元，原業主於2014年5月購入，當時作價338萬元，持貨約8年帳面獲利272萬元，單位期內升值約80%。

●世紀21奇豐蔡蓓表示，馬鞍山海典灣1座低層F室，實用面積約380方呎，一房間隔，望園景，放盤5個月，開價700萬元，減價20萬或減幅2.9%，獲買家以680萬元承接，呎價約17,895元，原業主於2017年3月購入，當時作價525萬元，持貨約5年帳面獲利155萬元，期內升值約30%。

●利嘉閣蔡庭勇透露，將軍澳新寶城1座低層A室，實用面積約436方呎，兩房間隔，望內園景，原先開價725萬元，現減價10萬元或約1.4%，以715萬元易手，呎價約16,399元。屋苑2月暫錄3宗二手買賣，現時約有60個放盤，叫價由690萬元起。

●中原柯勇指，將軍澳維景灣畔17座高層G室，實用面積約831方呎，套三房間隔，另設工人套房，最新以1,638萬元易手，呎價約19,711元，原業主於2003年12月以454萬元入市，持貨約18年帳面獲利1,184萬元離，單位期內升值約2.6倍。

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