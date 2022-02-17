一手樓罕見零成交　再有新盤暫停銷售

第5波疫情仍然嚴峻，一手市場氣氛冷清，交投陷入冰封，周四(17日)更罕有零成交。同時，再有發展商因應疫情，即日起關閉售樓處及暫停發售項目。

●錦田北PARK YOHO Venezia下周一賣2伙特色戶

●大埔白石角逸瓏灣8下周一起發售6伙

●屯門OMA OMA錄2宗終止買賣個案

另一宗為2B座19樓H室，實用面積493方呎，兩房連儲物室間隔，原本於2021年1月以766.1萬元成交，當時呎價約15,540 元。不過，現時2宗交易均已經終止。

●北角柏蔚山及清水灣傲瀧因疫情暫停發售