一手樓罕見零成交 再有新盤暫停銷售
2022年02月17日 22:05
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第5波疫情仍然嚴峻，一手市場氣氛冷清，交投陷入冰封，周四(17日)更罕有零成交。同時，再有發展商因應疫情，即日起關閉售樓處及暫停發售項目。
●錦田北PARK YOHO Venezia下周一賣2伙特色戶
新鴻基地產(00016)旗下元朗錦田北PARK YOHO Venezia，上載銷售安排，落實於下周一(21日)招標發售2伙特色單位。包含第2A座18樓B室，實用面積1,045方呎，三房間隔，連628方呎天台。另外，第5A座2樓A室，實用面積893方呎，三房連儲物室間隔，連180方呎平台。上述2伙會於當日上午10時招標，晚上7時截標。
●大埔白石角逸瓏灣8下周一起發售6伙
新盤市場氣氛淡靜，有發展商以招標形式售樓。信和置業(00083)旗下大埔白石角逸瓏灣8，上載銷售安排，公布下周一(21日)起招標發售6伙，當中4伙屬特色單位。即將發售的單位實用面積介乎942方呎至1,740方呎。其中，第2座19樓A室，實用面積1,740方呎，採四房間隔， 連2,436平台。而第1座地下A室，實用面積1,193方呎，採四房間隔，連391方呎平台。招標期由2月21日起至6月30日，期間每日上午10時招標，下午5時截標。
●屯門OMA OMA錄2宗終止買賣個案
疫情帶來經濟下行壓力，一手市場新增交易告吹個案。永泰地產(00369)旗下屯門OMA OMA，新近連錄2宗終止買賣個案。據成交紀錄冊顯示，該盤的2B座19樓F室，實用面積351方呎，一房間隔，原本於2019年7月以524.6萬元沽出，惟買家於2020年11月由即供改用建築期付款計劃，成交價更正為545.2萬元，呎價為15,533元。
另一宗為2B座19樓H室，實用面積493方呎，兩房連儲物室間隔，原本於2021年1月以766.1萬元成交，當時呎價約15,540 元。不過，現時2宗交易均已經終止。
●北角柏蔚山及清水灣傲瀧因疫情暫停發售
新世界發展(00017)旗下北角柏蔚山及清水灣傲瀧，公布暫停發售。發展商表示，因應近日疫情嚴峻，確診數字持續上升，為保障客人、代理與職員的健康及安全，集團旗下的傲瀧及柏蔚山已上載最新銷售安排，即日起暫停項目銷售及關閉售樓處。發展商續指，會繼續密切留意疫情最新發展，根據政府的防疫措施，適時作出安排。