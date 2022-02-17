虛幣掀罵戰！馬斯克寸股神軍師「眼光獨到」

國際財金圈再就虛擬貨幣掀起隔空罵戰！作為股神軍師的巴郡副董事長芒格，直斥虛擬貨幣有如「性病」，並讚揚中國全面禁止虛擬貨幣；又指自己仍在加注中國的投資，認為中美交惡是「極其愚蠢」，強調長期看好中國市場。對此，狗狗幣「吹手」、全球首富馬斯克作出回應，指芒格早年曾批其旗下的特斯拉注定失敗，似乎有反問芒格「現時是誰失敗了」？

芒格於一網上論壇上發言時狠批虛擬貨幣發展，指比特幣出現「嚴重過剩」應立即被禁止，並稱很佩服中國禁制虛擬貨幣；同時自己亦很驕傲能避開虛擬貨幣，形容其就像「花柳病」，令人不齒。他指，銀行帳戶早已是數碼貨幣，並緊扣中央銀行；又稱有些人認為虛擬貨幣代表現代化，惟它僅是方便敲詐勒索、綁架、逃稅的貨幣。芒格一直反對虛擬貨幣，曾稱其為「老鼠藥」。

對此，馬斯克隨即於社交媒體回應稱，早於2009年曾與芒格見面，指芒格「全程講述特斯拉將如何面臨失敗」，當時他向芒格表示認同，但指「一切都值得嘗試」。雖然馬斯克沒直接反駁其言論，惟引用當年芒格看衰特斯拉的言論，似在暗諷其目光「獨到」。

另外，投行摩根大通首席全球策略師David Kelly亦看淡虛擬貨幣前景，指其跌勢尚未完結。他稱，聯儲局於疫情期間所實施的超低利率政策，令投資者轉向高投機性的投資，包括虛擬貨幣及科技股；惟隨着實際利率回升，那些「瘋狂的想法」就會消失，投資者亦會將資金轉回具實質經濟價值的市場，而「沒有任何用處」的虛擬貨幣或可能進一步暴跌，形容「處境特別危險」。

事實上，比特幣於去年11月突破6.8萬美元大關的歷史高位後暴跌，價格兩個月內「腰斬」，近日價格逐步回升至4.3萬美元水平。

而俄羅斯中央銀行早前指，希望禁止國內的虛擬資產交易活動，惟隨着盛傳總統普京支持對虛貨幣挖礦徵稅和監管，該國財政部長Anton Siluanov周三宣布，將不可能禁止虛擬資產，坦言禁止虛擬資產是與禁止互聯網一樣，是不可能。他補充，央行所提到的風險是「可以理解」，但認為監管該行業總是比禁止好。他指，財政部同意央行不應允許虛擬資產結算，但在其他問題上達成共識仍「具有挑戰性」。

近年各國積極發展央行數碼幣(CBDC)，惟外媒引述消息指，美國白宮與財政部長耶倫就一項可能包括數碼美元的待決行政命令範圍意見分歧，導致拜登政府延遲發布其虛擬貨幣政策。

報道指，耶倫認為白宮毋須發布該政策，尤其是提及央行發行數碼美元，指聯儲局仍正研究相關問題，應給予央行空間，讓其有時間醞釀自己的看法。同時，財政部及美國證券交易委員會(SEC)等相關監管機關亦在向業界提出更清晰虛擬貨幣規則，並持續取得進展。惟美國財政部發言人回應時則指，說法並不準確。