美股道指挫262點　恒指夜期低水

歐洲地緣政治局勢反覆，資金湧入美債避險，10年期美國國債孳息率未能企穩2厘以上，曾跌至1.961厘。避險情緒同樣令股市受壓，道指周四早段跌262點，至34,672點；標指跌36點，至4,438點；以科技股為主的納指升跌134點，至13,989點。

恒指夜期跌5點，報24,710點，低水83點。

最新數據顯示，美國上周首次申領失業救濟人數按周增加2.3萬人，至24.8萬人，多過市場預期；截至前周止持續申領人數減少2.6萬人，至159.3萬人，少過市場預期。上月新屋動工按月跌4.1%至以年率計163.8萬間，少過市場預期；期內建築批核按月升0.7%至以年率計189.9萬間，遠超市場預期。

企業消息方面，亞馬遜與Visa達成全球協議，未來將繼續採用Visa作為其網購平台的其中一種支付方式，惟未有交代協議詳細條件；同時，亞馬遜澳洲及新加坡網站收取的Visa卡支付附加費將會取消。對沖基金Third Point創辦人洛布(Daniel Loeb)表示，市場未完全認清亞馬遜價值，看好其網上零售及雲服務兩大業務，並指單是這兩大業務已價值2.6萬億美元(約20萬億港元)，遠超當前其市值約1.6萬億美元。

食品公司卡夫亨氏截至去年12月25日第四財季止，收入按年倒退3.31%至67.09美元；期內虧損2.57億美元，按年盈轉虧；經調整每股盈利79美仙；毛利率按年跌4.13個百分點至32.22%。該企料今年消費趨勢維持疫前水平，經調整EBITDA(除息、稅、折舊及攤銷前盈利)介乎58億至60億美元。集團期內已按年加價3.8%以抵銷食品、包裝、物流等成本，但並未提及困擾整個消費行業的勞工短缺問題，其股價曾升0.4%。

另外，醫療器械製造商美華國際醫療集團周三於納斯達克交易所掛牌，股價首日漲29.2%。該企亦是去年7月滴滴出行捲入監管風暴後，首家在美國上市的中國企業。