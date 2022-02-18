東方日報B1：美聯儲收水　隨時玩鋪大

炮製次按風暴搞出大頭佛、把全球經濟推入經濟深淵的美國，前年為了抗擊新冠肺炎疫情「踩盡油」放寬銀根，加劇游資四處流竄，嚴重扭曲經濟和資產價格。聯儲局最新發布的上月議息會議紀錄顯示，一眾美國央行官員自恃當地經濟強勁、預期金融市場頂得住，隨時會因為自家通脹壓力升溫而加緊「收水」。究竟他們的自信是否再一次錯判形勢，且拭目以待。

【幣策：官員撐加快縮表掟按揭抵押證券】

美國聯儲局鐵下心今年加息、然後縮減資產負債表規模(縮表)，已人所共知，惟新鮮出爐的議息紀錄，畢竟很可能是美國「收水」前最後一份會議紀錄，內裏所載官員們的「內心世界」值得細讀。就上月議息聲明刪掉2020年3月以來一直存在的「動用全盤工具支撐美國經濟」，官員們直言是因為美國經濟夠強！

關鍵是「收水」的步伐如何。經濟諮詢公司Pantheon Macroeconomics的首席經濟師謝潑德森認為，由於內文沒有洩露出下月就加息0.5厘的意圖，也沒有明確說明何時開始縮減資產負債表，這份議息紀錄的「鷹味」不如預期。

不過，他也承認，上次美國議息後的通脹和工資數據超乎預期。聯儲局對於整治通脹亦似乎相當堅決，「絕大多數與會者都認為，如果通脹不像他們所預期般回落，聯邦公開市場委員會(FOMC)用較目前預測更加快的步伐撤回貨幣寬鬆措施，應該是適當的(Would be appropriate)」、「大致上與會者都認為，以當前的經濟和金融狀況，縮表應該可以快過2017至2019年」，而且現在的形勢比上次結束量化寬鬆後不久的2015年好得多。

事實上，對上一份議息紀錄已顯示當局自知「放水」極猛，現時資產負債表規模不論以金額或相對經濟體量來衡量都比2014年大得多。這是美國政府得以運用美元霸權於福利和軍事上「揮霍」的基本。

這次官員們對縮表的操作取態跟前一次開會差不多——關注行動對國債市場的影響，上月會議上同意FOMC應該以「可預測的姿態」減持證券，主要是調整證券到期回籠本金的再投資規模，持倉長遠而言應以美國國債為主，因此將來適宜出售現時倉位約2.7萬億美元的按揭抵押證券(MBS)，或將部分MBS本金轉買國債，過程中要密切注視市場狀況，並兼顧通脹和就業。

打從聯儲局主席鮑威爾「認低威」承認通脹風險以來，不斷有聲音質疑美股的長期牛市終於無以為繼。議息紀錄顯示，也有一些官員意識到，現在多項資產估值高企所反映的市場失衡「可能」是長期金融寬鬆所致，亦關注虛擬資產和去中心化平台冒起的潛在風險，憂慮資產價格出現重大調整未來恐釀成經濟下行。

不過，也有一派官員對遏通脹和穩金融之間的兩難大派「定心丸」。就算當前資產價格高企，回調起來對金融穩定的衝擊也不會像以往的「爆煲」經驗那麼嚴重，理由是家庭和非金融企業資產負債表狀況現在「相對健康」，而且銀行系統資本充足且流動性好，樓價上漲背後並不是由按揭負債膨脹所驅動，因此「金融系統應該能在衝擊中展現韌性。」

亦有官員補充，只要局方「清楚且有效地」向市場傳達他們對經濟前景的評估、可能影響該展望的風險，以及幣策的「適當路徑」，就不致於令「收水」造成金融市場過度緊縮。

歐資投行瑞信的策略師波扎爾稱，聯儲局如果不想遏通脹時損害經濟，就應專心處理好由地產漲價和勞動力供應減少所引發的服務業通脹，關鍵是提高長期融資成本。不過，總不能扼殺工資增長，因此應該讓按揭利率提高，給樓市降溫。

這位「名嘴」更「獻計」，應該讓股票和比特幣等資產猛烈回調，從而推高勞動參與率，「如果年輕人覺得炒幣便發達，不願找工作，而老一輩則抱着大疊錢提早享清福，勞動參與率的下跌足夠窒礙經濟增長前景」，戲稱聯儲局應該3月加息半厘，翌日10年期國債減持500億美元。

【物價：工資漲上調通脹指標預測】

美國聯儲局最新議息會議紀錄的主要訊息之一，乃通脹進一步升溫可能驅使局方更重手「收水」。這份文件亦顯示，一眾官員對通脹上行壓力頗為忐忑；而為他們準備經濟材料的聯儲局內部職員也指出，各方指標反映通脹壓力去年下半年有蔓延迹象，並且因應供應鏈樽頸之緩和比原定設想慢，上調了局方頭號通脹指標——個人消費開支(PCE)物價指數的預測。

官員們亦覺得「高於生產力增長的」工資上漲會在供應鏈以外帶來額外物價上漲壓力，也知道他們一直不願歸因於放水過猛的通脹，已給美國民眾帶來負擔，尤其是連購買基本物資和服務都感到吃力的收入較低者。亦有官員接獲商戶「詐型」通脹持續高企，不得不把成本轉嫁及消費者。

上月議息會議參與者也直言頗為看不透通脹前景，但感覺數字之後還是向上的風險較大，歸咎中國抗疫堅持「清零」可能進一步擾亂供應鏈、地緣政治風險或加劇能源價格上漲或物資供應短缺。他們也認為經濟活動前景不確定性高。

不過，即使東歐局勢緊張令油價大漲，聯儲局的「師爺」仍覺得消費能源價格下降和供應鏈改善，足以讓上月按年漲4.85%、創38年新高的PCE通脹率，今年將回落至2.6%；就算勞動力供應偏緊，供應鏈進一步改善，2023年該數字也會回落至2%，2024年微升至2.1%。當然，聯儲局決策者上月覺得就快可以加息的理據是通脹持續高於2%，而且通脹風險依然傾向上行。

巧合的是，華府日前開腔指或取消聯邦汽油稅，以減輕燃料價格飆漲，這與現屆政府大吹環保可謂背道而馳，可是現時全美汽油價格每加侖高達3.5美元，拜登就任總統以來累漲50%，而這位老政客的民望不斷下降。

亦有上月參與議息會議的官員附和「女股神」伍德的看法——疫情緩和後，技術進步等過去10餘年來令通脹持續低企的作用會重新「顯靈」。也許對投資者比較心安的是，FOMC相信，實現最大就業和物價穩定兩項政策目標所需的長遠聯邦基金利率，相對歷史平均已下降。

【就業：市場復甦惟非裔失業率升】

聯儲局有兩大使命──穩定物價與實現最大就業，前者在於要達成「2%平均通脹目標」，現在顯然已嚴重超標，惟後者卻一直未有明確定義。聯儲局聲稱最大就業是一個「廣泛和包容的目標」，就連聯儲官員對於當前是否已實現目標也有分歧。不過，今次的會議紀錄似乎透露出一些別樣的端倪，紀錄中特別提到非裔失業率上升，並指非裔、西班牙語系人口失業率依然高於全國平均，或反映「政治正確」因素也會左右當局對就業數據的解讀。

根據會議紀錄，聯儲官員認為，美國勞動力市場復甦已有顯著進展，並且從大多數方面來看「非常強勁」。例如最近幾個月就業增長強勁；失業率急劇下降；職位空缺和離職率接近歷史最高水平。另方面，也有一些與會者指出，勞動力參與率仍然低於正常趨勢水平。

聯儲局內部對於目前是否已至最大就業看法不一，有「許多」官員認為，勞動力市場「已經達到或非常接近於」與最大就業相一致的條件，但也有一些官員認為，就算是主要勞動力年齡層也未能實現最大就業，更遑論整體情況。

造成這種分歧，可能就是聯儲局刻意提到的不同種族之間的就業差異所致。參考本月初公布的1月非農就業報告，非裔的失業率達到6.9%，而西語系或拉丁裔人口失業率則為4.9%；相比之下，白人則為3.4%、亞裔則為3.6%。基於當月整體失業率僅為4%，可見某些族裔的就業情況尚未達標。

一直主張要實現政治多元化的美國總統拜登，也提名了非裔的密歇根州立大學經濟學教授庫克(Lisa Cook)為聯儲局理事候選人。這或許意味着拜登冀聯儲局在評估貨幣政策時，多從不同族裔的角度考慮問題。

不過，雖然從「政治正確」的角度出發，美國是否已實現最大就業尚有商榷的餘地，但即使是非裔的庫克，也認為應該加快收緊貨幣政策。她此前曾表示，應對通脹才是當務之急，更稱要效法已故的聯儲局前主席沃爾克的方式，後者於1980年代曾把息口加至20厘以壓抑物價上漲。