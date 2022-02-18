高盛：通脹正擠壓美企利潤　關注其對財報影響

外媒報道，高盛認為，目前美國出現歷史罕見的勞動力市場緊張、低失業率以及不斷上升的工資通脹正在擠壓企業的利潤率，讓美國企業疲於應付。

高盛策略師David Kostin及其團隊表示，通過對美股標指成份股公司去年第四季度財報電話會議的分析可以看出，在勞動力參與率仍然低於疫情前水平的情況下，許多公司正在提高薪酬以吸引員工，這對企業利潤構成壓力。該行稱，儘管工資增速達到數十年來最快，但人手問題仍然存在，也是供應鏈中斷的原因之一。

Kostin在一份報告中指出，供應鏈中斷繼續影響利潤率，目前尚不清楚這些問題何時得到解決，而在最近一個季度的財報電話會議顯示，供應鏈中斷將持續多久，以及美國經濟距離正常化還有多遠，存在更多不確定性。

不過，Kostin表示，那些在供應鏈問題出現之初就採取行動的公司能夠保護利潤率，並說分析師們在財報季開始時低估了企業利潤的強勁程度。高盛還建議關注那些資產負債表強勁、利潤率穩定、能夠在投入成本通脹時期保護利潤的優質公司。

在迄今已公布季度業績的標指成份股公司中，53%比預期高出至少1個標準差，每股盈利平均比預期高出8%，原因是利潤率好於預期。Kostin表示，他預計今年每股盈利將增長8%，2023年將增長6%。

高盛又指，併購是電話會議上的另一個主要話題，因為很多公司尋求通過併購交易來推動戰略增長並回報股東。但在去年美國宣布的併購交易達到創紀錄的3.1萬億美元之後，Kostin表示，由於盈利成長下降和反壟斷審查增加，他預計2022年交易活動將放緩。