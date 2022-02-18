烏俄局勢緊張！美股道指急挫622點　今年來最慘

烏俄緊張局勢持續牽動投資者情緒，美國股市周四(17日)下挫。道指收報34,312點，跌622點或1.78%，創今年以來最大單日跌幅；標指收報4,380點，跌94點或2.12%；納指收報13,716點，跌407點或2.88%。

美國駐聯合國大使周四表示，烏俄衝突已經到了「關鍵時刻」，俄羅斯正朝着迫在眉睫的入侵邁進。烏克蘭此前指責親俄分裂分子襲擊了邊境附近的一個村莊。 美國總統喬拜登警告說，俄羅斯入侵烏克蘭的威脅非常高，並稱襲擊可能在「未來幾天內」發生。

最新數據顯示，美國上周首次申領失業救濟人數按周增加2.3萬人，至24.8萬人，多過市場預期；截至前周止持續申領人數減少2.6萬人，至159.3萬人，少過市場預期。上月新屋動工按月跌4.1%至以年率計163.8萬間，少過市場預期；期內建築批核按月升0.7%至以年率計189.9萬間，遠超市場預期。

市場關注亦美國企業上季業績，科技公司Palantir盈利未達預期，股價全日急挫逾15％；晶片大廠英偉達(Nvidia)上季盈利好過預期，但股價仍要跌7.56%，收報245.07美元；思科系統上調業績指引，股價收漲2.8%；DoorDash收入和訂單數量均好過預期，股價全日急漲10.69%。