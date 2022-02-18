致富：商品基金續有支持　分散投資好處更多

2021年整體商品價格升幅可觀，與相關商品的投資項目也直接受惠，例如商品基金、商品期貨的表現不俗。隨着去年初新冠病毒疫苗的推出及應用，各地相繼逐步放鬆防疫措施，社區重啟帶動整體需求上升，市民消費、企業投資及政府基建支出等相繼增加，商品價格顯著上揚，以油價為例，倫敦布蘭特原油期貨價格由去年1月初約每桶51美元輾轉升至最近約90美元，升幅逾80%。致富財富管理部總經理張德明表示，除了剛性需求刺激商品價格上升之外，中美貿易戰、疫情反彈及地緣政治等因素，亦導致供應鏈斷裂，引發成本上漲，進一步令到此類貨品物價飆升。

環球整體國內生產總值(GDP)去年表現理想，但在需求拉動(Demand-pull)及成本推動(Cost-push)情況下，通脹上升卻令人擔憂。以美國居民消費價格指數(CPI)為例，2021年1月通脹只有1.4%、5月已上升至5%，至今年1月份達7.5%，遠遠超過既定之平均通脹率2%之目標。美國聯儲局主席鮑威爾於1月26日公布議息結果後表示，聯邦公開市場委員會(FOMC)傾向在3月的議息會議上加息，且不排除每次議息會議都有加息的可能。今年加息已成定局，市場看好黃金走勢，但亦有分析表示，息率上漲對黃金造成不利影響。

張氏認為，由於持有黃金不含利息回報，因此利率上升會吸引部分傾向利息收入的投資者沽售黃金，轉投其他定息投資工具，這確實會影響黃金中長期的表現。但綜觀近期通脹上升的因素中，供應鏈受一波接一波的疫情衝擊，致生產成本上升，部分企業營運困難，若此情況持續，將令經濟走弱，加上過去兩年多個國家持續量化寬鬆，加劇通脹，市場憂慮經濟將出現停滯性通脹(「滯脹」)，倘滯脹出現，經濟增長跟不上通脹步伐，股票表現將會受壓及大幅波動，而利率必然跟着上揚，造成債券價格下跌，而黃金是具傳統保值的資產，將會吸引市場資金流入。

不過，張氏補充，現時全球整體疫苗接種率上升，加上各國紛紛加強研發改良疫苗，若能夠控制病毒變種，則有望改善生產成本壓力，有利經濟增長。現時投資市場存在多項變數，包括中美持續的角力，以及最近的俄羅斯、烏克蘭地緣政治事件，在分散投資風險的原則下，投資組合理應包括黃金。

黃金價格於去年之表現上落不大，但油、銅、鋁等商品則表現突出，今年是否可以繼續加碼投資呢？張氏認為，在通脹不斷升溫的情況下，預期商品價格將會持續高企。不過，由於影響商品價格的因素較多，價格表現波幅可以非常巨大，所以不太建議一般零售投資者選擇商品期貨，更應避免高槓捍的投資工具。市場上有商品基金或ETF，建議可以考慮配置，並由專業的基金經理負責投資選項及配置投資組合。

最後，張氏補充，除了投資商品基金外，一些傳統周期性的行業基金亦可作考慮，例如金融、日常消費基金等，其中亞洲區則可看高一線，尤其中國市場，因內地通脹壓力較歐美地區小，相對具有較大的空間以貨幣政策措施刺激經濟。追求定息收入的投資者，則可考慮適量配置亞洲區內具投資級別的債券基金。