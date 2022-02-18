道指挫622點　比特幣冧7%

●踏入亞洲時段，美匯指數報95.81；港匯處7.7989；離岸人民幣(CNH)見6.3318；美元兌日圓報114.89；歐元企1.1367；英鎊處1.3617。金價升上1,900美元。布油回軟至92.91美元；紐油處91.41美元。比特幣冧7%，至4.06萬美元。道指期貨跌20點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水160點。

●道指收報34,312點，跌622點或1.78%，創今年以來最大單日跌幅；標指收報4,380點，跌94點或2.12%；納指收報13,716點，跌407點或2.88%。

●港股ADR指數全日下挫，按比例計算，收報24,528點，跌263點或1.08%。

●即月恒生指數夜期收報24,678點，跌37點，低水115點，成交21,062張。

●美國上周首次申領失業救濟人數按周增加2.3萬人，至24.8萬人，多過市場預期；截至前周止持續申領人數減少2.6萬人，至159.3萬人，少過市場預期。

●美國上月新屋動工按月跌4.1%至以年率計163.8萬間，少過市場預期；期內建築批核按月升0.7%至以年率計189.9萬間，遠超市場預期。

●紐約3月期油收報每桶91.76美元，跌1.9美元或2.03%；布蘭特4月期油收報每桶92.97美元，跌1.84美元或1.94%。

●紐約4月期金收報每安士1,902美元，升1.6%。

●外媒報道，德國權威研究機構Ifo Institute表示，已持續兩年的疫情對德國經濟構成3,300億歐元損失，相當於國內生產總值(GDP)的10%，還未計學校停課對未來經濟的影響。該機構強調，這是1930年代大蕭條以來、全球最嚴重的經濟危機。

●歐股受壓，英國富時100指數收報7,537點，跌66點或0.87%；法國CAC指數收報6,946點，跌18點或0.26%；德國DAX指數收報15,267點，跌102點或0.67%。

●美國聖路易斯聯儲銀行行長布拉德不認為，聯儲局加息會引發美國經濟衰退風險。