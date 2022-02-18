陳漢偉：元宇宙助港金融業闢商機

近年全球大熱的「元宇宙」(Metaverse)被認為是互聯網的未來。當Facebook宣布更名為Meta時，雖然許多人可能還是第一次聽說「元宇宙」，但一瞬間，「元宇宙」就由虛擬變得真實起來。除Facebook外，微軟、國際商業機器(IBM)、亞馬遜和蘋果公司(Apple Inc.)等，原來都在這個領域非常活躍。例如微軟上月宣布將以687億美元收購視頻遊戲發行商動視暴雪，以加強在「元宇宙」的影響力。

「元宇宙」是甚麼？它是一個高度身臨其境的3D虛擬世界網絡，人們在其中通過他們的化身(Avatars)進行導航和互動。人們不僅可以在「元宇宙」中玩遊戲，還可擁有土地、建造房屋、購買可穿戴設備和商品、觀看音樂會，甚至工作，可能性無窮無盡；而疫情期間，大家經常置身虛擬世界，也為「元宇宙」帶來牽引力。

然而，「元宇宙」背後的許多基本技術和理念並不新鮮，例如3D虛擬世界遊戲平台已存在多年；不同的是，現今的「元宇宙」平台是建立在區塊鏈、虛擬貨幣和NFT(非同質化代幣)等技術上，成為功能齊全的數碼經濟體。

在「元宇宙」平台上，土地和收藏品等虛擬數碼資產，以NFT形式出現，並使用虛擬貨幣進行交易，而區塊鏈則為這些資產提供數碼所有權證明。連時尚名牌都已涉足虛擬世界，例如Gucci去年在 Roblox上，以4,115美元出售了一款數碼手袋，比真實版還貴！「元宇宙」平台的數碼房地產銷售也蓬勃發展。例如Republic Realm向香港Animoca Brands的子公司The Sandbox，支付了創紀錄的430萬美元購買數碼土地，並計劃將其開發成100個豪華島嶼。

另外，根據「元宇宙」分析公司Metametric Solutions統計，去年數碼房地產銷售額超過5億美元，預計今年將有倍數增長。

Meta行政總裁朱克伯格認為，「元宇宙」還需10年時間才能完全準備好。屆時，不同「元宇宙」之間將具有互操作性，你的化身可穿梭於各「元宇宙」，並隨身攜帶擁有的數碼資產。區塊鏈將能夠在虛擬世界中，驗證數碼商品的所有權，因此能進行跨虛擬貨幣交易。

這對銀行、金融服務和保險(BFSI)行業意味着甚麼？當有商品交換時，BFSI行業就會有機會。基本上，所有在「元宇宙」中發生的交易，BFSI公司都可根據現有產品和服務，提供虛擬版本。例如銀行可能會考慮為虛擬土地和房屋提供抵押貸款。

然而，挑戰在於如何對數碼資產和NFT進行估值？如何降低貸款的風險？以及如何處理虛擬交易。BBVA、星展銀行和渣打銀行等已開始提供託管或交易等虛擬服務。未來，BFSI公司在考慮貸款和信貸時，可能需將客戶的NFT和虛擬貨幣組合，視作個人資產。

數碼銀行和金融科技公司在開始促進「元宇宙」交易方面，處於領先地位。使用去中心化金融(DeFi)協議，新型數碼銀行將能夠連接虛擬貨幣和傳統資產，允許用戶在現實世界，採用虛擬貨幣和可在虛擬貨幣中使用的借記卡，進行借貸和投資。

當然，BFSI公司需要了解「元宇宙」內，不同形式的潛在欺詐和各種安全風險。監管機構必須監控虛擬市場的增長，並提供指導方針，以防止傳統受監管金融體系的溢出風險。就像任何新興技術平台一樣，訊息安全、數據隱私和治理，都是值得關注的領域。

對於虛擬世界的銀行和金融需求，香港作為世界領先的金融中心，有潛力成為創建框架和指導方針的先驅之一。

在幾星期之前，香港金融管理局發布了一份關於虛擬資產和穩定幣的討論文件，徵求業界和公眾意見；相信這是香港BFSI行業就如何利用「元宇宙」的能力，所邁出的重要一步。

香港電腦學會副會長及人工智能專家小組召集人 陳漢偉