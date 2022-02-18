「元宇宙」概念ETF即將面世　每手入場780元

「元宇宙」概念成為投資市場新寵，交易所買賣基金(ETF)發行商南方東英乘勢推出本港首隻元宇宙概念ETF(03034，下稱南方元宇宙)，將於下周一(21日)上市。該行銷售部主管(香港及東南亞)高級執行董事王卓峯表示，此為公司首隻主動型股票ETF，在波動性較高的資投主題中，主動型ETF換倉頻率較高，能因應個別消息及時地調整投資組合或權重，比被動型ETF更能做到靈活避險功能。

南方元宇宙每股單價7.8元，每手100股，入場費約780元，管理費僅0.99%，較市面上主動型產品至少1%為低。王氏提到，無論機構、家族辦公室、高資產淨值人士或散戶，對元宇宙概念產品需求大，相信南方元宇宙能彌補香港投資市場的空白，目前的初始認購金額達900萬美元，金額在該行眾多發行產品中頗為可觀。

選股方面，他指出，該行會挑選具元宇宙業務且具潛在高質量增長的個股納入股票池，再分析個股所在領域的競爭格局及行業壁壘，識別出具改變市場競爭格局的股份，有關股份能成為成分股，而業內顛覆者或創新者的公司的權重會較高。

若按成分股權重計，元宇宙基礎建設有31%；元宇宙構建技術佔16%；元宇宙內容及應用分別有8%及6%，覆蓋兩個領域或以上的則佔39%，包括權重最大的Meta Platform(美股:FB)，達6.38%。另外， Roblox(美股:RBLX)及英偉達(美股:NVIDIA)分別佔6.24%及6.11%。

王氏認為，雖然近期美股市場波動，但ETF屬長線投資工具，本身投資一籃子股份，具分散風險功能，反而是更好的吸納時機。以回溯測試計算，在2019年至今年1月5日期間，該ETF組合回報率達345.3%，大幅跑贏納斯達克100指數的149.2%。

元宇宙概念發展迅速，並愈來愈多相關技術應用，包括虛擬實境(VR)、虛擬貨幣等，在香港的討論度提高。王卓峯引述民生證券報告預測，元宇宙全球市場將由2020年的500萬美元，增至2030年的1.5萬億美元，年複合增長率達2.53倍，認為投資前景可期，但強調現時元宇宙仍屬發展初期，會持續進行投資者教育，例如與傳媒進行節目直播、在旗下社交平台更新資訊等，務求讓本港投資對產品有充分認識。