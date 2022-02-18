中國財長：合理安排地方政府專項債券　保障重點項目建設

中國財政部部長劉昆撰文表示，增強可持續性，就是要統籌需要和可能安排財政支出，堅持在發展中保障和改善民生，不好高騖遠、吊高胃口；適當確定赤字率，科學安排債務規模，有效防範化解風險。

具體來說，要把握好以下幾個方面。實施更大力度減稅降費，增強市場主體活力。保持適當支出強度，提高支出精準度。合理安排地方政府專項債券，保障重點項目建設。落實中央經濟工作會議「跨周期和逆周期宏觀調控政策要有機結合」的要求，按照保持政府總體槓桿率基本穩定的原則，確定地方政府專項債券規模。優化債券使用方向，重點支持在建項目後續融資。按照「資金跟着項目走」的原則，做深做細項目儲備，合理加快使用進度，確保債券資金盡快形成實物工作量，更好發揮對投資的拉動作用。

另外，他又提到，發揮財政穩投資促消費作用；加強與相關部門的協同配合，管好用好專項債券資金，拉動有效投資；發揮政府投資引導帶動作用，適當增加中央基建投資，鼓勵和引導民間資本參與市政、交通、生態環境、社會事業等補短板項目建設；加大稅收、社會保障、轉移支付等調節力度，完善新能源汽車購置補貼政策，啟動縣域商業體系建設行動，改善縣域消費環境。