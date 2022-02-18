溫灼培：金價伺機再挑戰2000美元

受惠於環球高通脹形勢，例如美國及歐元區1月消費物價指數(CPI)分別高企7.5%及5%，油價又攀至近7年半高位，大大增強往後全球通脹壓力及黃金本身的生產成本。加上地緣政局不穩，如擔心俄羅斯與烏克蘭有機會爆發戰爭，增強了黃金的資金避難所角色等，這一切皆為踏入2月份的金價帶來了不少支持。

正當市場盼望國際金價快將挑戰每安士2,000美元大關之際，俄羅斯卻於周二突然宣布撤軍，使烏克蘭的緊張局勢得以紓緩，金價也隨即從接近1,880美元高位下滑。烏克蘭事件是否告一段落？金價後向如何？

俄烏兩國向來存在極大分歧，烏克蘭由於經歷過蘇聯年代，對俄羅斯這個鄰居充滿戒心，為求自保，一心想加入北約，冀望可得到北約保護。另邊廂，俄羅斯擔心烏克蘭加入北約後，北約會於當地部署導彈對其造成嚴重安全威脅，俄羅斯不但揚言不許烏克蘭加入北約，也要求北約承諾永不接受烏克蘭的加入。

上述正是現時俄烏雙方矛盾地方，當了解上述原因，就明白現時俄羅斯所謂的撤軍，可能只是為營造與烏克蘭及北約談判的良好氣氛。假若估計正確，談判料不會順利，烏克蘭緊張局面隨時重現，屆時又可對金價帶來支持。

回看美國，去年12月通脹率為7%，1月再升至7.5%，料2月通脹會更高，原因是2月份平均油價要較1月高，以及加拿大貨車司機於過去半個月以來對美加關卡的堵塞行動，使美加供應鏈斷裂，料這些因素會推升美國2月通脹。通脹愈高當然對金價有利，料金價仍有機會挑戰2,000美元關口，支持料於1,820美元，惟需留意，美國聯儲局會否於3月加大加息力度，而對金價帶來負面影響，美元利率期貨價格變化顯示，市場估3月聯儲局只有五成多機會加息半厘。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培