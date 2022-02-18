恒指挫逾250點後跌幅收窄 阿里及騰訊靠穩

港股走勢呈弱，恒生指數最多下跌逾250點或1%，暫低見24,763點，最新跌幅收窄至逾40點或0.1%，報24,750點；國企指數亦跌4點或0.05%，報8,707點；恒生科技指數則跌2點或0.05%，報5,659點。主板成交暫逾277億港元。

兩大科網股倒升，阿里巴巴升0.4%，騰訊亦升0.6%。

【09:21】恒指跌逾150點 滙豐跌1.3% 阿里偏軟

俄羅斯及烏克蘭戰局升級，港股跟隨外圍向下走，恒生指數低開159點或0.64%，報24,633點；國企指數低開57點或0.65%，報8,654點；恒生科技指數低開50點或0.9%，報5,611點。主板成交暫逾21.3億港元。

大型科網股普遍向下，阿里巴巴跌0.3%至122.6元；騰訊暫無升跌，報479元。美國政府將阿里及騰訊列入「惡名市場」(notorious markets)名單，指控該2公司網站涉及銷售冒牌商品。美團及小米同跌1.5%，快手跌1.1%。

主要重磅股偏弱，滙豐控股跌1.3%至57.2元，港交所跌1.1%，中移跌0.9%，建設銀行跌0.3%，友邦保險無起跌。

「三桶油」中，中國石油化工跌0.7%，中國石油股份跌0.4%，中國海洋石油無變化。