【高盛推介】地緣局勢緊張加劇 美股急挫 黃金石油走高
2022年02月18日 10:48
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：地緣政治緊張加劇下美股下跌，當中納指及道指分別跌407.37點及622.24點。而油價則因地緣政治局勢影響需求持續高企，布油現貨價曾高見100.795美元，為2014年以來首次突破100美元，比6個月期貨價高水8.74美元，預示未來油價或走向更高。此外避險情緒升溫，黃金現貨亦曾升穿1,900美元，創8個月新高。
觀察個股輪證資金流向，納指認購證於周四(17日)獲資金轉向流入。認沽證於本周三(16日)及本周四共錄得約310萬港元資金流入。道指方面，則見認購證於本周三獲資金流入後，周四獲資金轉向沽出。認沽證於本周三及本周四共錄得約50萬元資金流入。
納指購10319，行使價16,530點，2022年6月17日到期，實際槓桿12.4倍，高槓桿。
道指購10357，行使價38,080點，2022年9月16日到期，實際槓桿9.8倍，高槓桿、低街貨。
納指沽10340，行使價12,438點，2022年6月17日到期，實際槓桿6.9倍，高槓桿。
道指沽10359，行使價32,380點，2022年6月17日到期，實際槓桿7.0倍，高槓桿、低街貨。
如憂慮避險情緒，看漲金價走勢，可留意屬SPDR金ETF的貼價、低街貨S金購(24050)，輕微價內，高敏感度，緊貼正股走勢。
S金購24050，行使價1,368.48元，2022年10月21日到期，實際槓桿8.3倍，貼價、低街貨。
中油購20747，行使價4.49元，2022年5月26日到期，實際槓桿8.5倍，高槓桿、低街貨。
中油購25817，行使價5元，2022年6月23日到期，實際槓桿7.3倍，中期、新上市。
中化購21897，行使價4.26元，2022年4月21日到期，實際槓桿11.6倍，高槓桿。
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