【高盛推介】騰訊重上480元 旗下手遊獲列全球收入首兩名
2022年02月18日 11:29
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高盛(亞洲)有限責任公司：有報道指美國貿易代表辦公室宣布將騰訊控股旗下WeChat列入「惡名市場」，並指涉嫌銷售冒牌貨品。然而周五(18日)早段騰訊股價未受影響，早上持平開市後突破480港元水平，最高見482.8元。現報480.2元，升約0.3%。
有調查機構公布，騰訊旗下《PUBG Mobile》及《王者榮耀》分別為本年上月全球手機遊戲收入排名首兩位，分別達2.37億及2.332億美元。
觀察個股輪證資金流向，可見近日資金部署淡倉，認沽證於本周三(16日)及本周四(17日)共錄得約700萬元資金流入。熊證於周四繼續獲資金流入，有約270萬元。
好倉方面，可見周四流入牛證的資金較集中在455元收回區域的產品。
觀察港股通資金流向，可見近期北水持續沽出騰訊，周四再錄得約2.2億元資金淨賣出。
投資者如看好，牛證方面可留意屬市場上槓桿最高的騰訊牛(60240)，遠牛選擇可留意騰訊牛(55079)，與現價有約10及30元收回距離。認購證方面的活躍選擇可留意年期約2個月的高槓桿騰訊購(17537)。貼價選擇可留意年期約3個月的低街貨騰訊購(18541)。
騰訊牛60240，收回價470元，行使價467.2元，換股比率500，槓桿比率31.9倍，市場上槓桿最高牛證。
騰訊牛55079，收回價450元，行使價447.2元，換股比率500，槓桿比率14.1倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
騰訊購17537，行使價543.69元，2022年4月26日到期，實際槓桿13.0倍，活躍、高槓桿。
騰訊購18541，行使價524.27元，2022年05月26日到期，實際槓桿9.3倍，貼價、低街貨。
投資者如看淡，認沽證方面的貼價選擇可留意年期約3個月的低街貨騰訊沽(21893)。高槓桿選擇可留意年期約3個月的騰訊沽(20217)。熊證方面的近熊選擇可留意騰訊熊(53416)，遠熊選擇可留意騰訊熊(55288)，與現價有約20及35元收回距離。
騰訊沽21893，行使價445.03元，2022年5月11日到期，實際槓桿8.3倍，貼價、低街貨。
騰訊沽20217，行使價422.14元，2022年5月12日到期，實際槓桿9.3倍，高槓桿。
騰訊熊53416，收回價500元，行使價502.91元，換股比率485.437，槓桿比率19.9倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
騰訊熊55288，收回價514.56元，行使價517.48元，換股比率485.437，槓桿比率12.4倍，近35元收回距離遠熊。
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