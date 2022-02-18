畢馬威：中國去年第四季度實際GDP按年增長4%　料今年增5.2%

畢馬威中國發表2022年第一季度《中國經濟觀察》報告，預期2021年中國經濟總體保持復甦勢頭，下半年增速有所放緩，全年經濟總量達114萬億元人民幣，約17.7萬億美元，全年經濟累計按年增長8.1%，兩年平均增長5.1%。

報告指出，2021年四季度中國實際GDP按年增長4.0%，受基數影響，較三季度4.9%的增速有所放慢。剔除基數因素，第四季兩年平均增速為5.2%，高於第三季度。

畢馬威中國首席經濟學家康勇表示，目前全球經濟不確定因素較多，例如傳染性更高的變種病毒Omicron仍在全球肆虐、高通脹促使發達經濟體加快收緊貨幣政策、國際供應鏈持續緊張等，中國經濟仍面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱的壓力，但預期在穩增長政策的支持下，中國經濟將繼續復甦，2022年實現5.2%的增長。

另外，報告提到，中國經濟的穩步增長推動人均GDP在2021年約1.25萬美元水平，接近世界銀行對高收入經濟體的定義(2021年為12,695美元)，令中國有望在今年正式邁入高收入經濟體的行列。