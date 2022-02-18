中銀保監：防範以「元宇宙」名義進行非法集資風險

「元宇宙」(Metaverse)概念近期熱炒，中國銀保監會卻發出風險提示，指近期一些不法分子以「元宇宙投資項目」、「元宇宙鏈遊」等名目吸收資金，涉嫌非法集資、詐騙等違法犯罪活動，提醒社會公眾增強風險防範意識和識別能力，謹防上當受騙。

中銀保監表示，有的不法分子翻炒與元宇宙相關的遊戲製作、人工智能、虛擬現實等概念，編造包裝名目眾多的高科技投資項目，公開虛假宣傳高額收益，藉機吸收公眾資金，具有非法集資、詐騙等違法行為特徵。

此外，有不法分子捆綁「元宇宙」概念，宣稱「邊玩遊戲邊賺錢」、「投資週期短、收益高」，誘騙參與者通過兌換虛擬幣、購買遊戲裝備等方式投資。此類游戲具有較強迷惑性，存在捲款跑路等風險。

其他手法包括惡意炒作元宇宙房地產圈錢，當局提醒，有的不法分子利用元宇宙熱點概念渲染虛擬房地產價格上漲預期，人為營造搶購假象，引誘進場囤積買賣，須警惕此類投機炒作風險。至於一些不法分子號稱所發虛擬幣為未來「元宇宙通行貨幣」，誘導公眾購買投資，此類「虛擬貨幣」往往是不法分子自發的空氣幣，主要通過操縱價格、設置提現門檻等幕後手段非法獲利。