二手樓價指數連跌兩周　累挫1.55%

反映主要二手屋苑樓價走勢的中原城市領先指數最新報183.06點，創43周新低，按周再跌約0.78%，跌幅7周以來最大，已連挫兩周共跌約1.55%

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，第五波疫情急劇惡化，樓市向下調整。本周8大指數齊跌，樓價跌勢加快。其中四大整體指數齊跌兩周，是9個星期以來首見。預料2月底將下試180點，重返2021年3月的水平。

中原城市大型屋苑領先指數報184.64點，創43周新低，按周跌約0.82%，挫幅12周最大，連跌兩周共約1.54%。而中小型單位報182.66點，創43周新低，按周跌約0.79%，跌幅7周以來最大，連跌兩周共約1.53%。

至於大型單位指數報185.06點，創9周新低，按周下調約0.72%，連跌兩周共約1.64%。

本周4區樓價齊跌，是7周以來再現。新界西報169.64點，創44周新低，按周跌約1.28%，跌幅7周以來最大，連跌兩周共約2.46%。近兩個星期計，新界西樓價跌幅為8大指數之中最多。九龍報179.53點，創6周新低，按周跌約1.18%，跌幅8周以來最大，連跌2周共2.13%。港島報186.23點，按周挫約0.29%，連跌2周共約0.97%。而新界東報198.27點，按周下跌約0.3%。