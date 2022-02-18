【產經直播】美團暴瀉 有貨點算好？
2022年02月18日 16:17
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隔晚美股隨俄烏局勢加劇而全線急挫，港股承接跌勢，周五(18日)低開159點，午後跌幅擴大，收報24,327點，跌465點。大市波動，短線都係輕倉為主？
美團(03690)成為跌市元凶。內地發改委指，要引導外賣平台進一步下調商戶服務費用，以降低餐飲企業經營成本，拖累美團午後股價暴瀉，曾挫一成七過外，監管政策仲未完，股民都唔好輕舉妄動？
恒指將於收市後公布季檢結果，其中快手(01024)、農夫山泉(09633)、思摩爾(06969)、中芯(00981)及金斯瑞(01548)呼聲最高，部分染藍大熱股亦偷步炒起，邊隻最有機會染藍？「染藍魔咒」又會唔會重現？
俄烏關係如箭在弦，避險資金泊入金市，紐約期金突破1,900美元，創8個月新高，帶動金礦股曾逆市向上，金礦股仲有得繼續升？
據內媒報道，內地四大銀行下調山東省菏澤市部分個人房貸首付款比例，推動內房股及物管股走高，隨着內房放寬消息逐步釋出，相關板塊最壞時間已過？
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