【產經直播】美團暴瀉 有貨點算好？

隔晚美股隨俄烏局勢加劇而全線急挫，港股承接跌勢，周五(18日)低開159點，午後跌幅擴大，收報24,327點，跌465點。大市波動，短線都係輕倉為主？

俄烏關係如箭在弦，避險資金泊入金市，紐約期金突破1,900美元，創8個月新高，帶動金礦股曾逆市向上，金礦股仲有得繼續升？

據內媒報道，內地四大銀行下調山東省菏澤市部分個人房貸首付款比例，推動內房股及物管股走高，隨着內房放寬消息逐步釋出，相關板塊最壞時間已過？

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