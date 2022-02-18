金價有支持 道期升187點
2022年02月18日 16:17
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美匯指數報95.76；港匯見7.8011；離岸人民幣(CNH)報6.3226；美元兌日圓報115.12；歐元企1.1373，英鎊處1.3628。金價報1,892美元。布油報94.14美元，紐油報92.97美元。比特幣企4萬美元水平。道指期貨升187點。
●市後關注點
23:00 美國1月成屋銷售
23:00 美國1月領先指數(按月)
●恒生指數全日收報24,327點，跌465點或1.88%。國企指數收報8,537點，跌173點或1.99%；科技指收報5,479點，跌182點或3.22%。主板成交1,262億港元。https://bit.ly/33xXfkq
-長實：李澤鉅正待新冠測試結果，逾3千酒店房作社區隔離設施。
●滬綜指收升22點，重慶等地下調首套房付款比例，刺激內房股強勢，泰禾集團、黑牡丹漲停。https://bit.ly/3sRMlOS
●中國經濟：
-中汽協：1月新能源車產銷俱按年增長逾倍。
-畢馬威：中國去年第四季度實際GDP按年增長4%，料今年增5.2%。
-中銀保監：防範以「元宇宙」名義進行非法集資風險。
●虛擬貨幣：
-比特幣明年恐下試1萬美元，投行列3大負面因素。
-傳美國促各部門評估虛擬與數碼貨幣，擬制定監管戰略。
●港1月提交破產呈請書565宗，按年減少15%。
●Fb母企Meta跌出全球十大市值公司，朱克伯格身家勁縮。
●上海商業銀行筲箕灣分行今起暫停營業。
●美國加息：
-華爾街之狼警告：聯儲局退市將以糟糕局面結束。
-標普料新興市場較有力應對美國加息周期。
●麥當勞又加價！呢款包過去10年加價40%...